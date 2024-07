Justiça obriga McDonald’s a apresentar documentos para comprovar pagamento de salários

A Justiça do Trabalho está obrigando o McDonald´s a apresentar os holerites de cerca de 2.700 funcionários da Grande São Paulo sob suspeita de irregularidades no pagamento de salários. Se confirmada, a condenação é de cerca de R$ 11 milhões em dívidas com estes colaboradores.

Em 2023, o SINTHORESP conseguiu um reajuste mínimo de 16% para toda a categoria, muito maior que os índices oficiais concederam. Mas, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, o McDonald´s deveria se adequar a algumas exigências, por exemplo, pagar o piso salarial mínimo de R$ 1.980,72 a todos os trabalhadores.

Entre julho de 2023 e fevereiro de 2024, a empresa tinha que apresentar um plano de reajuste salarial. Como não o fez, o Sindicato entrou na Justiça a fim de que a empresa possa comprovar se está em conformidade ou não com a Convenção Coletiva. “Nosso papel é trabalhar em prol dos colaboradores, sempre buscando melhores condições de trabalho e remuneração adequada. Isso passa por verificarmos se os acordos conquistados estão efetivamente sendo cumpridos”, ressalta o coordenador jurídico do SINTHORESP, Dr. Antônio Carlos Nobre Lacerda.

Respeitados os prazos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho e, caso a empresa não tenha oferecido benefícios e nem reajustado os salários no valor de R$ 368,64, e considerando o período de 11 meses, cada um dos colaboradores do McDonald´s terá o direito a receber, em média, o valor de R$ 4.055,04, o que equivale a R$ 10.948.608,00, se multiplicado por 2.700 colaboradores.

O prazo final para manifestação do McDonald’s foi no dia 01/07/2024. O número da ação é 1000510-70.2024.5.02.0067.