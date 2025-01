Justiça condena Willian Bigode a indenizar Mayke por prejuízos com criptomoedas

A recente decisão judicial envolvendo os jogadores Mayke e Willian Bigode trouxe à tona um desdobramento significativo no cenário esportivo brasileiro. O Tribunal de Justiça determinou que o atacante do Santos, Willian Bigode, deve indenizar o lateral do Palmeiras, Mayke, pelos investimentos realizados na Xland, uma operadora de criptomoedas que apresentou problemas financeiros.

O valor total da condenação refere-se a R$ 8.514.365,64, quantia que inclui correções monetárias sobre o investimento inicial de R$ 4.583.789,31 feito por Mayke na referida empresa, recomendada pela WLJC. Além da restituição ao lateral, a justiça também impôs uma multa de 10% sobre o montante devido aos sócios da WLJC e aos envolvidos no caso, incluindo Willian Bigode e sua esposa, Loisy Siqueira, bem como Camila Fava. Gabriel de Souza Nascimento e Jean do Carmo Ribeiro, ambos associados à Xland, também foram sancionados por litigância de má-fé.

Durante o desenrolar do processo judicial, Willian Bigode enfrentou bloqueios em suas contas e teve 30% de seu salário penhorado como consequência das ações legais movidas contra ele. O jogador tem sustentado sua posição de vítima no esquema fraudulento da Xland, alegando perdas significativas que totalizam cerca de R$ 17,5 milhões devido a investimentos realizados na plataforma.

Mayke não é o único atleta afetado por essa situação. Gustavo Scarpa, ex-companheiro de equipe de Willian no Palmeiras e atualmente jogador do Atlético-MG, também se viu envolvido na controvérsia após investir R$ 6.300.000,00 na Xland. Scarpa tem buscado judicialmente a recuperação de seus recursos e se manifestou publicamente sobre a situação, afirmando que “Willian iria pagar” as dívidas decorrentes do investimento.

Assim como Mayke, Scarpa conseguiu penhorar 10% do salário de Willian durante o trâmite processual. Contudo, o desfecho final deste caso ainda está pendente na esfera judicial.