Júnior & Cézar provam suas potências ao gravar o DVD “Simplesmente” em São Paulo

Na noite de ontem (24), Júnior & Cézar viveram um dos momentos mais marcantes de sua carreira durante a gravação do DVD “Simplesmente” em São Paulo. O ponto alto da noite foi uma surpresa organizada pela Non Stop Music e pelo renomado diretor Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino, que já trabalhou com grandes nomes como Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Marília Mendonça, e que também assina a direção musical deste projeto audiovisual da dupla. Júnior & Cézar foram homenageados por alcançarem 200 milhões de streams gerais no Spotify e plays no YouTube.

Emocionados, eles se abraçaram no palco, enquanto o público os aplaudia de pé e puxava, em coro, o sucesso “Clone”. Atendendo ao pedido dos fãs, a dupla cantou a música à capela, proporcionando um momento inesquecível e emocionante.

A noite também contou com a participação especial da dupla Felipe & Rodrigo, que contagiou o público com as performances dos sucessos “Gosta de Rua” e “Média Boa”. A energia e a interação com os fãs tornaram o evento ainda mais especial.

O DVD “Simplesmente” dirigido por Fernando Trevisan, mais conhecido como Catatau, é o maior projeto da carreira de Júnior & Cézar até agora, refletindo o preparo e cuidado da Non Stop Music Business, braço de marketing de influência da Non Stop, que gerencia a carreira da dupla. A estrutura do palco foi grandiosa, com um letreiro em LED e o nome da dupla na parte central, além de uma banda sincronizada. A equipe técnica utilizou equipamentos de última geração para garantir a captação de qualidade do DVD.

O repertório incluiu 14 faixas inéditas, cuidadosamente selecionadas e arranjadas sob a direção musical de Eduardo Pepato. O lançamento pelo selo Na House marca um momento importante para a dupla, que agora faz parte do seleto grupo de artistas da Non Stop Music Business.

Júnior & Cézar comentam sobre a satisfação deste momento: “Depois de um hiato sem gravar, acreditamos que ‘Simplesmente’ pode ser uma grande virada de chave em nossa carreira. A ansiedade é grande para lançar o projeto, com músicas que estão guardadas há quatro anos e que acreditamos muito na força delas. Amamos o repertório e estamos felizes com o time envolvido, incluindo a Non Stop, que está auxiliando na construção da nossa carreira, e os renomados Catatau e Pepato na direção e curadoria. Este é o momento mais feliz de nossas vidas, pessoal e profissionalmente”, afirmam Júnior & Cézar.

Naturais de Liberato Salzano e Constantina, no Rio Grande do Sul, Júnior & Cézar começaram tocando em festas e rodas de amigos. Ao longo dos anos, passaram a se apresentar em diversos eventos e casas noturnas da região. Em 2024, completam 16 anos de carreira profissional, com dois discos, milhares de shows e diversas participações. Em 2018, lançaram seu primeiro DVD, “Duas vidas e um sonho”, e desde então emplacaram hits como “Clone”, “Golzinho Quadrado” e “Das Duas Uma”. Agora, preparam-se para o maior ano de sua carreira, marcado pelo novo projeto gravado nesta semana, prometendo ainda mais sucessos e emoções para seus fãs.