Júnior & Cézar anunciam gravação de DVD em São Paulo

A dupla sertaneja Júnior & Cézar está prestes a dar mais um grande passo em sua carreira com a gravação de seu novo DVD. Marcada para esta quarta-feira (24) em São Paulo, o novo projeto traz renomada equipe na direção musical e promete surpreender o público com 14 faixas inéditas e participação especial da dupla Felipe & Rodrigo.

Com direção de Catatau e direção musical a cargo do renomado Eduardo Pepato – vencedor do Grammy Latino que já trabalhou com nomes como Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Marília Mendonça – O lançamento será feito pelo selo Na House e marca um importante momento para a dupla, que agora faz parte do seleto grupo de artistas da Non Stop Music Business, braço da empresa de marketing de influência Non Stop.

Luan Mota, diretor da Non Stop Music, celebra esta nova fase com entusiasmo: “Esse é o primeiro movimento, de tantos outros que seguirão, da NS Music e, por isso, tem um gosto superespecial e importante. Acompanhar e auxiliar a construção de uma carreira é algo único e fica ainda mais saboroso quando temos, dentro desse processo, talentos tão grandiosos”, afirma. “É um projeto que já nasce maduro e pronto para o mercado e, por isso, estamos muito orgulhosos.”

Naturais de Liberato Salzano e Constantina, cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, os cantores e compositores iniciaram suas carreiras cedo, tocando nas festas de aniversário e em rodas de amigos. Com o passar dos anos, emplacaram suas presenças em vários outros eventos da região, inclusive casas noturnas. Em 2024, completam 16 anos de carreira profissional, contando com 2 discos gravados, milhares de shows e diversas participações.

Em 2018, a dupla Júnior & Cézar teve o imenso prazer de apresentar seu primeiro DVD, intitulado “Duas vidas e um sonho”. De lá para cá, a dupla emplacou hits como “Clone”, “Golzinho Quadrado” e “Das Duas Uma”, e agora se prepara para o maior ano de sua carreira, coroado pelo novo projeto gravado nesta semana.

Serviço

Local: Hangar Studios/ Rua Visconde Taunay, 644, Barra Funda

Horário: 20h

Participação especial: Dupla Felipe e Rodrigo

Repertório: 14 faixas inéditas