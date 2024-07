Julho Amarelo alerta para hepatites virais

A luta contra as hepatites virais ganha mais relevância a cada ano. O assunto é tão importante que, em 2019, a campanha Julho Amarelo foi instituída no calendário nacional Segundo o Ministério da Saúde (MS), de 1999 a 2020 um total de 254.389 pessoas foram diagnosticadas com o vírus da hepatite B e 262.815 com o vírus da hepatite C no Brasil.

Em São Paulo, para combater a doença, a Prefeitura oferece à população medidas preventivas com a aplicação de vacinas e tratamento que inclui a distribuição de medicamentos. Atualmente, ao passar em consulta médica na rede de saúde do município, o paciente poderá realizar exames sorológicos capazes de detectar o vírus da hepatite. Caso haja a confirmação dos tipos B ou C, os mais comuns, é encaminhado para o Ambulatório de Especialidade da região, e, se houver indicação para terapia medicamentosa, esta é liberada em seguida.

O que são as hepatites virais

As hepatites virais são infecções silenciosas que prejudicam o funcionamento do fígado e, ao longo do tempo, se não forem tratadas, lesionam consideravelmente os tecidos do órgão. As alterações provocadas pelo vírus no corpo humano são avaliadas em três níveis: leve, moderado ou grave.

Basicamente existem cinco tipos de hepatite, sendo elas do tipo A, B, C, D e E. No Brasil, as mais comuns são as do tipo A, B e C. Além da origem viral, elas têm em comum o fato de que na maioria absoluta dos casos não apresentam sintomas. Quando apresentam, eles normalmente são febre, cansaço, tontura, mal-estar, olhos amarelados, urina escura, fezes clara, dores abdominais e enjoos.

Hepatite A

A infecção pelo vírus HVA se dá de maneira fecal-oral (contato de fezes com a boca) e tem grande relação com alimentos ou água contaminados, ou não seguros, baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal. Outras formas de transmissão são os contatos pessoais próximos e os contatos sexuais. Por isso, vale ressaltar os cuidados com higiene como essenciais à prevenção. A doença pode ser prevenida também por vacina, que está disponível no calendário infantil de vacinação.

Hepatite B

A hepatite B é transmitida por meio de fluídos corporais (sangue, secreções, entre outros), por isso o meio de transmissão mais comum é o sexual. Uma vez que a hepatite B se torne crônica, a partir do sexto mês de infecção, e atinja o fígado, o paciente terá que usar medicamentos permanentemente. Embora não tenha cura, esta hepatite tem prevenção por meio de vacina disponível dentro do calendário infantil de vacinação e também para adultos.

A doença também pode ser passada de mãe para filho, principalmente no momento do parto. Caso a gestante tenha hepatite B e não faça o tratamento adequado, além de cuidados com o recém-nascido (como aplicação da vacina contra hepatite B e imunoglobulina anti-hepatite B nas primeiras 24 horas de vida), as chances de transmissão da doença chegam a 90%.

A médica sanitarista Celia Regina Cicolo da Silva, coordenadora do Programa Municipal de Hepatites Virais da SMS, afirma: “A vacina contra hepatite B está amplamente disponível na rede municipal e um dos desafios é aumentar e manter a cobertura vacinal de 95% para as crianças menores de 1 ano de idade, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Atualmente, a cobertura da vacina pentavalente, na capital, é de 93,85%. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde. As crianças que não tomaram a vacina pentavalente estão sujeitas a, no futuro, contraírem esta doença que é uma das principais causas de cirrose hepática. Além disso este é um quadro muito grave que pode levar inclusive à necessidade de transplante de fígado”.

Hepatite C

O vírus da hepatite C é transmitido quando há alguma perfuração na pele e existe o contato com sangue de pessoa doente por meio de material perfurocortante contaminado, como agulhas e lâminas. Além disso, assim como a hepatite B, a C também pode ser transmitida da mãe para o recém-nascido, mas em uma escala menor.

O maior índice de contaminação da hepatite C em São Paulo é pelo uso de drogas injetáveis. Antes de 1993, a transfusão de sangue foi uma das formas mais frequentes de transmissão do vírus mas, atualmente, elas são extremamente seguras, com a utilização, pelos bancos de sangue, de tecnologias como a biologia molecular.

Não há vacina para hepatite C, mas existe tratamento disponível na rede pública. Uma vez que o exame sorológico de detecção comprove a infecção e haja indicação de medicamentos, o paciente tem acesso imediato à terapia nos Ambulatórios de Especialidades da rede municipal. No caso de pacientes coinfectados com hepatites e HIV, a dispensação do tratamento é feito nos serviços de IST/Aids. O tratamento, que dura de três a seis meses, representa mais de 95% de chances de cura da hepatite C, que, da mesma forma que o tipo B, pode evoluir para a cirrose hepática quando não tratada.

Objetivo é reduzir infecções em 90%

Seguindo o compromisso firmado pelo Brasil junto à Organização Mundial da Saúde (OMS), a Saúde municipal está alinhada com o propósito de reduzir em 90% os novos casos de hepatites virais até o ano de 2030. Entre 2014 e 2023, o município de São Paulo registrou 15.952 casos de hepatite C e 11.917 casos de hepatite B. Em 2024, até o mês de maio, foram registrados 312 casos de hepatite C e 453 casos de hepatite B. O tratamento contra a hepatite B foi iniciado em 871 pacientes no período entre 2021 e maio de 2024; no caso da hepatite C, 2.741 pacientes foram tratados no mesmo período.

Por se tratar de doenças que evoluem de forma silenciosa, para atingir o objetivo de reduzir as infecções pelos vírus da hepatite é essencial que os cidadãos tenham acesso à informação, tomem cuidados de prevenção, façam exames e tratamento quando necessário, e, no caso da hepatite B, tomem a vacina para eliminar o risco de contaminação.

As doses de vacina contra a hepatite B são oferecidas gratuitamente nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Rede Municipal oferece tratamento especializado e acompanhamento

Quem está na dúvida se foi ou não contaminado (a) pela hepatite precisa procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), Serviço de Assistência Especializadas (SAE) ou Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que funcionam diariamente. É importante levar a carteira de vacinação para avaliação da vacina de hepatite B.

Foi em um exame de rotina que a aposentada Ednilsa Alves do Amaral, 69, descobriu a hepatite C. Ela conta que sentiu azia, queimação, e após realizar um exame de sangue descobriu que tinha a doença. O tratamento foi realizado há nove anos no Hospital Dia Cidade Ademar, na Zona Sul, com sucesso.

“Os médicos que me atenderam foram extremamente cuidadosos Além disso tive acesso a todos os remédios com bastante facilidade. Isso fez com que eu pudesse me curar rapidamente”, disse a paciente, que obteve a cura da doença após três meses de tratamento. Atualmente, Ednilsa ressalta que mantém cuidados com a alimentação e o consumo de bebidas alcoólicas. “Evito comer coisas que não são saudáveis e tomo no máximo um copo de cerveja”, diz a aposentada, acrescentando que também faz exames de rotina semestrais.

Veja no Busca Saúde a unidade de saúde mais próxima da sua casa.