Jr. Bellé lança livro sobre memória e luta dos povos indígenas

O escritor e poeta Jr. Bellé publica Retorno ao ventre – Mỹnh fi nugror to vẽsikã kãtĩ, uma narrativa poética embasada em extensa pesquisa documental sobre a história e o movimento de resistência vividos pelos povos indígenas no Sul do país. O evento de lançamento do livro acontece no dia 20 de julho (sábado), a partir das 17 horas, na Livraria Simples, localizada no bairro Bela Vista.

O encontro contará com sessão de autógrafos e bate-papo com o autor. Além disso, o escritor e ambientalista Kaká Werá e a pesquisadora de literatura indígena, Mayra Sigwalt, que assina o prefácio da edição publicada pela Editora Elefante, participarão de um debate aprofundado sobre a trajetória invisibilizada de povos originários do Brasil.

Retorno ao Ventre foi contemplado com o Prêmio Cidade de Belo Horizonte 2023 na categoria Poesia, considerada uma das premiações literárias mais importantes do país. Escrita em português e traduzida ao kaingang pelo professor André Caetano, liderança da T.I. de Serrinha, no Rio Grande do Sul, a obra conta ainda com orelha assinada por Eliane Potiguara, uma das mais importantes poetas brasileiras, e revisão final do professor Lorecir Koremág. Já as ilustrações são de autoria da artista e ativista Moara Tupinambá.

SERVIÇO DO EVENTO:

O que: Sessão de autógrafos do livro “Retorno ao Ventre”

Quando: sábado, 20 de julho, às 17h

Onde: Livraria Simples

Endereço: Rua Rocha, 416 – Bela Vista, São Paulo, SP

Sobre o autor: Doutorando em Estudos Literários (UFPR), mestre em Estudos Culturais (USP) e especialista em Jornalismo Literário (ABJL), Jr. Bellé é jornalista, pesquisador e programador de literatura do Sesc Av. Paulista. Tem quatro livros publicados: “Trato de Levante”, cuja obra foi adaptada para o cinema; “amorte chama semhora”; “Mesmo se saber pra onde”, que recebeu o Prêmio Variações de Literatura e teve menção honrosa no Prêmio Casa de Las Américas; e Retorno ao ventre, obra mais recente lançada pelo autor e publicada pela editora Elefante, que venceu o Prêmio Cidade de Belo Horizonte na categoria Poesia, em 2023. Filho de Dona Bete e seu Valcir, nasceu em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, uma terra indígena ancestral.

