Jovens da F-4 vibram ao entrar na pista da F-1. A pé…

A quinta-feira (31) dos pilotos do BRB FIA Fórmula 4 Brasil começou com os pilotos na pista do Autódromo de Interlagos…. Mas, sem os carros. Os jovens realizaram o “track walk” para analisar mais de perto as características do novo asfalto do traçado paulista e identificar a mudanças. O procedimento, que aconteceu simultaneamente com a mesma atividade realizada por algumas equipes da Fórmula 1, aconteceu na parte da manhã.

Enquanto vistoriavam o trabalho de recapeamento feito no autódromo, o clima entre os pilotos era de ansiedade e animação. Apesar de já conhecerem o traçado do circuito, muitos comentavam que a pista estava diferente. “Como eu já corri em Interlagos com a F-4 Brasil, uma das grandes diferenças que notei são algumas arquibancadas novas, o que é muito bom. Ter mais público no fim de semana é sempre bacana. E a expectativa é de casa cheia”, frisou Rogério Grotta, da Cavaleiro Sports.

“Isso aqui está sendo muito bacana! Curti muito estar aqui”, disse Ciro Sobral. “O que mais me chamou a atenção foi a reforma da pista, até a cor está mais escura. Dá pra perceber que a aderência vai ser maior em relação à outra vez que corremos em Interlagos, mas só vamos conseguir sentir no treino de amanhã. Então, a missão da manhã de sexta-feira vai ser captar o máximo de informações possíveis desse novo cenário para fazer uma boa classificação depois”, continuou o maranhense da TMG Racing.

Membros experientes da categoria também elogiaram a oportunidade. Eduardo Bassani, engenheiro com mais de três décadas de vivência no esporte e chefe da Oakberry Bassani F4, também se mostrou feliz com a oportunidade: “Correr com a Fórmula 1 é uma oportunidade muito boa que a Vicar conseguiu para as equipes pelo segundo ano consecutivo e ter o track walk foi muito importante para entendermos como montar nossas estratégias no fim de semana. O autódromo está muito bonito e o asfalto está aderindo bastante, então temos que redobrar a atenção com a previsão de chuva.”

Atividades se iniciam amanhã – A Fórmula 4 Brasil, que tem seus carros motorizados pela Abarth e abastecidos com Gasolina Podium Petrobras, inicia suas atividades nesta sexta-feira, com um treino livre na parte da manhã. No final da tarde, acontece o classificatório que define a ordem de largada para as Corridas 1 e 3.

A programação da etapa preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, continua no sábado com um treino livre e a classificação. No sábado, a primeira prova do fim de semana, com duração de 30 minutos, larga às 9h20. A Corrida 2, de 20 minutos, inicia às 16h35. No domingo acontece a Corrida 3, também de 30 minutos, às 11h05 da manhã.

BRB Fórmula 4 Brasil

Etapa 6, preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1

Autódromo de Interlagos, programação

Sexta-feira, 1º de novembro

08h45 – Treino Livre

16h45 – Classificação

Sábado, 2 de novembro

09h05 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

16h35 – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

Domingo, 3 de novembro

11h05 – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

Contatos

Rodolpho Siqueira / Fernando Silva / Ana Oliveira

(11) 9 5472 0163