Jovem é morta em assalto na porta de casa no Capão Redondo, em São Paulo

Uma jovem de 21 anos foi morta na tarde desta quarta-feira (4) durante um assalto no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu por volta das 14h, na travessa Viola Damore. Jennifer Silva chegava em casa quando foi abordada por um criminoso em uma motocicleta.

O criminoso pediu o aparelho celular dela, que foi entregue. O suspeito ainda pediu a senha para desbloquear o aparelho antes de atirar na vítima e fugir, segundo a Polícia Civil. Jennifer gritou por ajuda, e os vizinhos acionaram o socorro.

A ocorrência foi registrada no 47° DP (Capão Redondo) como latrocínio —roubo seguido de morte. Ninguém havia sido preso pelo crime até a publicação deste texto.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados e encontraram a vítima caída na via.

Ela foi então socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital Campo Limpo, onde morreu.

CASOS DE LATROCÍNIO CRESCEM EM SP

Os registros de latrocínio tiveram alta no estado. De janeiro a julho de 2024, a Polícia Civil registrou 111 vítimas de ocorrências do tipo contra 96 em 2023, um crescimento de 15%.

Além disso, distritos policiais fincados nas periferias das zonas leste e sul da capital paulista registraram mais queixas de roubos do que de furtos, uma dinâmica diferente da observada no restante do estado e na própria cidade, onde ocorre o inverso.

O roubo é tipificado quando há uso de armas ou agressão. Já o furto é uma modalidade de crime em que não há violência.

O Distrito Policial do Capão Redondo encabeça a lista. Em sete meses foram 2.501 roubos contra 1.734 furtos. Também na zona sul, o 37° DP (Campo Limpo) recebeu 2.218 queixas de roubo e 2.046 de furto.