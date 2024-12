Jovem de 18 anos conquista vaga na UNESP por meio de medalhas em olimpíadas

Fabrício Henrique dos Santos Sanches, de 18 anos, alcançou um marco significativo em sua trajetória acadêmica ao garantir uma vaga no curso de Engenharia Agronômica da UNESP por meio do processo de vagas olímpicas. O jovem, natural de Piracicaba (SP) , coleciona conquistas importantes nas olimpíadas estudantis, incluindo uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e uma de bronze no Canguru de Matemática.

Desde cedo, Fabrício demonstrou interesse em participar de competições acadêmicas, vendo nas olimpíadas uma oportunidade de explorar temas que sempre lhe despertavam curiosidade. “Sempre participei das olimpíadas que a escola disponibilizava, e, como prazer dos assuntos, sempre consegui legal participar. Mas, neste último ano, ao saber que as universidades aceitavam vagas por olimpíadas, decidi estudar mais, principalmente para a OBA”, explicou Fabrício.

As Olimpíadas do Conhecimento são competições educacionais que têm como objetivo incentivar estudantes de diversas faixas etárias a resolver problemas desafiadores, que vão além do currículo escolar tradicional. Promoções por diversas instituições, essas provas podem ser realizadas em níveis locais, estaduais, nacionais ou internacionais , proporcionando aos participantes a oportunidade de desenvolvimento de habilidades intelectuais e pessoais específicas.

Os melhores colocados, além de subir ao pódio e ganhar medalha, também podem conquistar uma vaga em universidades públicas renomadas do país, sem precisar fazer o Enem ou outros vestibulares, e também ingressar em escolas internacionais. De olho nessas escolas, as escolas vêm formalizando programas internos de preparação de seus alunos, oferecendo orientação e dedicação específica.

“Essas competições desempenham um papel crucial na formação integral dos jovens, oferecendo uma plataforma para que eles se destaquem tanto academicamente quanto pessoalmente. A participação nas olimpíadas pode abrir portas para oportunidades únicas, ajudando a construir um perfil escolar e profissional robusto. Além disso, a premiação com medalhas serve como um poderoso estímulo para o desenvolvimento do hábito de estudos e a busca contínua por conhecimento” , publicado Antonio Carlos de Campos, Diretor do Elite Piracicaba.

Foco e resultado

O jovem recorreu a recursos externos como vídeos do YouTube para se preparar. Entre os materiais utilizados, destaque o canal Insight Edu como um grande aliado. Além disso, ele credita parte significativa de seu sucesso ao colégio Elite Piracicaba e aos professores que o motivaram e forneceram a base necessária para enfrentar não apenas as olimpíadas, mas também vestibulares concorridos como ENEM, UNESP e FUVEST.

O ingresso de Fabrício na universidade ocorreu por meio de um processo seletivo que considera a participação e o desempenho em olimpíadas reconhecidas. Inicialmente, o candidato precisa preencher seumedalhas conquistadas e na colocação alcançada, são geradas em top 4 do ranking para Engenharia Agronômica.

nova etapa em sulições aprendidas ea“Aproveitem ao máximo os professores que vocês têm, eles são as suas maiores armas contra o vestibular. E também, não deixem de verificar quais olimpíadas seu curso aceita, e nunca desistam dos seus sonhos.”