 Jota.Pê se apresenta no Sesc Belenzinho

O cantor Jota.Pê, apresenta-se no Teatro do Sesc Belenzinho, nos dias 3 e 4 de março, no feriado de carnaval, às 18h. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

O cantor, compositor e violinista Jota.Pê apresenta seu segundo álbum solo Se o Meu Peito Fosse o Mundo, álbum vencedor em três categorias do Grammy Latino, que possui uma sonoridade dançante, cheio de balanço e suingue. Suas influências passam por grandes nomes da MPB e da música negra norte-americana, em diálogo com a black music, samba-rock, além de influências da música feita em Cabo Verde.

Com vertentes que vão de Jorge Ben a Djavan, e passando pelo manguebeat de Chico Science, o cantautor Jota.Pê, nascido em Osasco, lançou alguns singles e seu primeiro álbum Crônicas de um Sonhador em 2015. O EP Garoa (de 2021) conta com a produção de Lucas Mayer e participações de grandes músicos como Marcelo Mariano e Kabé Pinheiro.

Em sua história, Jota.pê se apresentou no TEDx, Memorial da América Latina, Sofar Sounds, tocou em festivais como Primavera Sounds, Coma e Festival Sol, participou do The Voice Brasil, sendo considerado por Lulu Santos uma das mulheres vozes de todas as temporadas do programa. Em 2022, após várias apresentações pelo Brasil, fez sua primeira turnê pela Europa, com ingressos esgotados em todos os shows. Atualmente, Jota prepara um novo disco solo para ser lançado no segundo semestre de 2023, com direção artística de Marcus Preto e produção de Felipe Vassão e Rodrigo Lemos.

Paralelamente, Jota iniciou o duo ÀVUÀ com sua amiga Bruna Black. Parceria que rendeu indicação ao Grammy Latino 2021 com o álbum ONZE (que reúne grandes intérpretes como Elza Soares e Zeca Baleiro). No mesmo ano, o duo foi convidado para participar do ColorsStudios, um dos maiores canais de música do mundo. Em setembro de 2022, o duo lançou seu primeiro álbum Percorrer em Nós e faz em julho de 2023, sua primeira tour europeia.

Serviço

Show: Jota.Pê

Dia 3 e 4 de março. Segunda e terça, às 18h.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m).