Dito Branco se apresenta no Sesc Belenzinho

O cantor Dito Branco, apresenta-se no Teatro do Sesc Belenzinho, no dia 28 de fevereiro, sexta-feira, às 21h. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

Ópera Rock Music-Caos é o mais novo show do escritor, músico e compositor Dito Branco. A principal inspiração para o espetáculo é celebrar a arte brasileira e a capoeira.

Ópera Rock Music-Caos é uma jornada musical através da transformação social, que mistura vários elementos culturais, pra contar a história de Dito Branco, apelido que ganhou no seu batizado de capoeira arte essa que o inspirou a ser voluntário e narrar sua vivência nesse espetáculo inovador e emocionante que é uma oportunidade para celebrar a arte brasileira e a capoeira, além de refletir sobre a importância da transformação social, abordando temas importantes como a negligência social e a importância da capoeira como ferramenta de transformação.

Este show tem o potencial de tocar o coração do público e gerar uma reflexão profunda sobre a realidade das crianças em situação de risco no Brasil.

Serviço

Show: Dito Branco

Dia 28 de fevereiro de 2025. Sexta, às 21h.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m).