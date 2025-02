Funk Como Le Gusta se apresenta no Sesc Belenzinho

No dia 28 de fevereiro, sexta, o Sesc Belenzinho traz a banda Funk Como Le Gusta que acontece na Comedoria, às 20h30. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

Funk Como Le Gusta Convida: 25 Anos de Roda de Funk é uma celebração musical e visual única. A banda se une aos convidados especiais Souto MC e Lino Krizz para uma apresentação repleta de energia contagiante e interação com o público. Com músicas icônicas como 16 Toneladas, Super Funk, Besame Mama, Vem e SOS do Funk Como Le Gusta, juntamente com clássicos da música brasileira, como Jorge da Capadócia, este espetáculo transcende o tempo. Esteja preparado para dançar, cantar e se emocionar neste encontro musical histórico que celebra os 25 anos do álbum épico Roda de Funk.

O Funk Como Le Gusta, originado em 1993, é caracterizado por sua fusão única de gêneros musicais, incluindo funk, samba, jazz e ritmos latinos. Sua relevância se reflete em colaborações com ícones da música brasileira e por sua capacidade de criar uma experiência musical única em suas performances ao vivo. A banda distingue se pela sua contribuição para a música brasileira e por ser fonte de inspiração de muitos artistas da nova geração que em seus discos e shows convidam arranjadores do Funk Como Le Gusta para compor suas obras.

Souto MC: Com uma década de trajetória, Souto MC não apenas domina as rimas e batidas, mas também incorpora sua identidade pessoal e ancestralidade indígena em cada verso. Aos 28 anos, sua jornada artística é uma mescla de influências, resgate cultural e um chamado à mudança social.

Lino Krizz: Cantor, compositor, produtor musical e ator brasileiro. Membro fundador do grupo de rap Motirô, juntamente com DJ Hum. Cantor dos Racionais MCs e produtor musical do álbum Boogie Naipe de Mano Brown.

Serviço

Show: Funk Como Le Gusta

Dia 28 de fevereiro de 2025. Sexta, às 20h30.

Valores: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada), R$ 18,00 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Comedoria (650 lugares). Classificação: 14 anos. Duração: 90 min

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m).