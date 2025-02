GUPE se apresenta no Sesc Belenzinho

No dia 23 de fevereiro, domingo, às 18h, o Sesc Belenzinho apresenta o show da dupla GUPE. Os ingressos custam R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc) e podem ser adquiridos no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades do Sesc SP.

GUPE é formada por Guga Lamar e Pedro Freitaz, o grupo se apresenta num show intimista, e pela primeira vez no Teatro do Sesc Belenzinho. Será uma verdadeira experiência musical, combinando versões clássicos da música brasileira com suas próprias composições, criando um repertório que equilibra nostalgia e inovação. É uma chance única de sentir de perto a autenticidade e a paixão da dupla por cada acorde e cada verso, em um ambiente acolhedor e cheio de emoção.

Amigos de infância, os gaúchos Guga e Pedro transformaram a paixão pela música em uma trajetória de sucesso. Suas versões de clássicos da MPB e os lançamentos autorais não só viralizaram na internet, mas também criaram uma legião de seguidores dedicados. Agora, eles trazem toda essa energia para um palco especial.

Serviço

Show: GUPE

Dia 23 de fevereiro de 2025. Domingo, às 18h.

Valores: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18,00 (Credencial Sesc).

Ingressos disponíveis somente nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m).