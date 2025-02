Tuia se apresenta no Sesc Belenzinho

O cantor Tuia, apresenta-se no Teatro do Sesc Belenzinho, no dia 22 de fevereiro, sábado, às 21h. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

Tuia canta clássicos dos 25 anos do Rock Rural, tais como Paisagem na Janela (Clube da Esquina), Romaria (Renato Teixeira), Linda Juventude (14 Bis), Espanhola, Sobradinho (Sá e Guarabyra), Espanhola, Casa no Campo (Tavito, Zé Rodrix), Senhorita (Zé Geraldo) em versões mais modernas de folk rock com a personalidade e carisma de Tuia no palco. Também no show os sucessos de Tuia como Flor, (sucesso top 3 rádios de MPB no Brasil segundo a Crowley), Céu gravada com Elba Ramalho, Flores da Manhã com Zeca Baleiro e Guarabyra e o novo single Sinais que está entre as mais tocadas nas rádios Nova Brasil FM, Alpha e JB FM… as líderes de MPB.

Cantor e compositor do Vale do Paraíba – interior de São Paulo – Tuia despontou nos anos 90 com a banda Dotô Jéka. Surgida em 1993, com sua proposta ousada e inovadora de misturar rock com música caipira, a banda Dotô Jéka se destacou pela sua originalidade. Seu primeiro trabalho, que contou com o mesmo produtor dos Raimundos, foi lançado pela gravadora VIRGIN/EMI. Após várias apresentações em programas como: Xuxa Hits, Jô Soares Onze e Meia, Programa Livre, entre outros, alcançou os primeiros lugares nas rádios do interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Nordestes. A versão de Romaria de Renato Teixeira (que participou do CD) e acabou ganhando também um clipe na MTV com diversas matérias na imprensa escrita, em destaque a revista BILBOARD americana.

Um show para cima cheio de sucessos clássicos com muita energia para o público danças e se emocionar e cantar junto com Tuia, que é um dos destaques e representante da nova geração da MPB clássica mineira e Paulista.

Serviço

Show: Tuia

Dia 22 de fevereiro de 2025. Sábado, às 21h.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)