Jogos Regionais começam nesta sexta-feira em São Caetano

São Caetano do Sul recebe os 66º Jogos Regionais a partir desta sexta-feira (5/7). A cerimônia de abertura será às 18h, no Ginásio Poliesportivo Milton Feijão (Avenida Walter Thomé, 64, Bairro Olímpico).

Cerca de 4 mil atletas, de 18 municípios que compõem a 1ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, disputarão 23 modalidades esportivas. O campeão e o vice ganham o direito de disputar os Jogos Abertos do Interior, em São José do Rio Preto (novembro), junto dos dois primeiros colocados das demais sete regiões esportivas.

“É uma enorme satisfação receber em nossa cidade atletas, dirigentes, técnicos e demais integrantes das 18 delegações para uma das competições mais importantes do calendário estadual”, afirma o prefeito José Auricchio Júnior, destacando o preparo da cidade, que revitalizou oito centros esportivos por meio do Pró-Clubes e conta com espaços referenciais, como o Centro de Excelência Esportiva de Ginástica Artística e Rítmica Antônio José Dall’Anese, o mais moderno do País, e o Centro de Lutas Mario Chekin, o maior da América Latina.

“Uma das nossas diretrizes no setor é dar ênfase ao esporte comunitário e às categorias de base. Com muitos atletas genuinamente sul-caetanenses, provenientes do PEC (Programa Esportivo Comunitário), São Caetano tem frequentado os pódios dos Jogos Regionais, do qual somos os atuais campeões, e também dos Abertos do Interior”, conclui o chefe do Executivo.

A 1ª Região Esportiva compreende municípios da Grande São Paulo e da Baixada Santista: Bertioga, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Guarujá, Jandira, Mauá, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra.

Haverá disputas em 23 modalidades: atletismo, basquete, badminton, biribol, bocha, capoeira, ciclismo, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, malha, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de areia e xadrez.

“Estamos muito bem preparados para defendermos o título, mesmo sabendo que Santos e Praia Grande, entre outros, são grandes adversários. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que tenhamos a melhor edição dos Jogos Regionais. Sejam todos muito bem-vindos a São Caetano”, complementa o secretário municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Mauro Chekin.