Jogadores do Botafogo ameaçam não se reapresentar por atrasos de premiações

O elenco principal do Botafogo demonstrou insatisfação com os atrasos financeiros do clube, ameaçando não comparecer aos treinamentos caso as pendências não sejam quitadas até o dia 13 de janeiro. Entre os débitos estão a premiação pela Libertadores, o 13º salário e as férias dos atletas.

Em conversa com o CEO Thairo Arruda, um jogador, representando o grupo, destacou a necessidade de resolver também pendências com ex-jogadores. Inicialmente, os pagamentos estavam previstos para 30 de dezembro, mas o clube adiou o prazo duas vezes, agora estipulado para 17 de janeiro.

Os atletas pedem a regularização total antes da reapresentação, programada para terça-feira (14). Durante as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o time sub-23 será responsável por representar o clube, sob o comando de Carlos Leiria.

A situação também afeta ex-jogadores, que ainda aguardam o pagamento de rescisões contratuais. O clima de descontentamento é agravado pela forte camaradagem do grupo, estabelecida nos últimos três anos.

O ge divulgou que agentes também têm valores a receber em comissões e luvas, o que pode estar influenciando as ações dos jogadores. Em nota, o Botafogo afirmou que fará um pronunciamento oficial em breve.

Apesar da garantia de salários e questões trabalhistas em dia, o clube atribui os atrasos a problemas no fluxo de caixa. Essa justificativa tem sido recorrente para explicar pendências financeiras em outras ocasiões.