Joga nas 11: Botafogo campeão da Libertadores; situação do Palmeiras no Brasileirão e Copinha Feminina

A edição desta segunda-feira (02/12), do Joga nas 11 vai repercutir a reta final do Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo, além da emocionante conquista da Libertadores da América pelo Botafogo, que venceu o Atlético Mineiro no último sábado (30/11), na Argentina.

O programa será apresentado por Zé Luiz, e no time de comentaristas estarão Cosme Rímoli, Camila Juliotti e a jornalista esportiva Alê Xavier.

A situação do Palmeiras no Brasileirão, que torce por um tropeço dos adversários para chegar ao tricampeonato está entre os assuntos destacados. A derrota do São Paulo para o Grêmio também será debatida, assim como a vitória do Corinthians sobre o Criciúma, e a situação política do clube do Parque São Jorge, diante do pedido de Impeachment do presidente. A Copinha Feminina é mais um dos temas em pauta na edição desta segunda-feira.

A enquete do dia hoje é “Atualmente o futebol carioca é superior ao de São Paulo?”, e os internautas podem participar através das redes sociais do programa, além de usar a hashtag #JogaNas11.

O programa será transmitido ao vivo, a partir das 17h30, no PlayPlus e nos canais do R7.com e do R7 Esportes no YouTube. Às 23h, o Joga nas 11 vai ao ar na RECORD NEWS.