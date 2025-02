João Gomes anima foliões na Faria Lima durante o Carnaval de rua de SP

Na tarde deste sábado (22), a Avenida Faria Lima foi tomada por uma multidão de foliões que se reuniram para celebrar o Carnaval. A partir das 17h, a expectativa aumentou à medida que os fãs aguardavam ansiosamente pela apresentação do cantor João Gomes.

O artista pernambucano subiu ao trio elétrico do bloco Bangalafumenga e, acompanhado de sua banda, animou o público com grandes sucessos, incluindo “Meu Pedaço de Pecado”, que fez os presentes dançarem ao som do piseiro.

Após o show, em conversa com a reportagem, João Gomes expressou sua satisfação: “São Paulo é alegria. Entreguei meu coração”. Ele destacou a importância do evento para aqueles que não puderam estar nas festas tradicionais de Olinda ou Salvador. “Aqui o Carnaval é repleto de alegria e a gente se entrega. Com fé em Deus, volto ano que vem”, prometeu.

A animação da apresentação deixou os foliões pedindo mais ao fim da quase uma hora de show. Entre o público estavam Euronice Sousa, de 55 anos, e Eduardo Matias, de 42 anos, ambos vindos do Jardim São Luís. Euronice comentou sobre a experiência: “Cheguei pra ver o João, curto ele, mas passou muito rápido. Ele trouxe um repertório bacana”. Ela ainda elogiou a organização do evento, ressaltando que no ano anterior havia enfrentado problemas em outro bloco.

A baiana Maria Eduarda Gomes, de 18 anos e residente há um ano na capital paulista, também compartilhou suas impressões sobre os blocos de Carnaval na cidade. “Não tem como comparar com Salvador; tem muito chão pra chegar lá”, afirmou ela, originária de Ilhéus (BA). No entanto, destacou que se sentiu mais segura em São Paulo: “Não pode vacilar, mas fiquei tranquila com meu celular”.

Com a noite se aproximando, a Polícia Militar começou a dispersar os foliões de forma pacífica. Entre os ambulantes presentes na festa, um pipoqueiro expressou sua frustração com as vendas devido ao calor intenso. “Estava muito quente, não vendi muito”, disse ele enquanto oferecia pipocas em diferentes tamanhos a preços variados.

O bloco Bangalafumenga, fundado no Rio de Janeiro em 1998 e estabelecido em São Paulo há 13 anos pela Oficina, contou com a participação de cerca de 200 batuqueiros e encerrou as festividades da Faria Lima. O dia de celebrações também incluiu o bloco Abrava, onde Tiago Abravanel homenageou seu avô Silvio Santos ao lado do cantor Thiaguinho.