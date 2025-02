99 leva João Gomes para o Bangalafumenga e agita Faria Lima neste sábado (22)

O Bangalafumenga, um dos maiores blocos carnavalescos do Brasil, marca a estreia da 99, líder em cobertura nacional, como patrocinadora oficial do Carnaval de rua na capital paulista. A produção do bloco é assinada pela VOE, agência de Live Marketing do Grupo 4ZERO4, e a realização em São Paulo é da Oficina, agência precursora do Carnaval de Rua paulistano e de festas, espetáculos e eventos.

Com o conceito “De rua a gente entende”, a marca promove um encontro inédito, levando o ídolo do piseiro, João Gomes, para se apresentar pela primeira vez no bloco, que conta com mais de 200 batuqueiros. Com o tema “Isso Tudo É Arte”, o bloco desfila neste sábado (22), com concentração às 13h, na Av. Brigadeiro Faria Lima esquina com a Av. Juscelino Kubitscheck.

Com muito forró e piseiro, o cantor é a escolha certa para a mistura do Carnaval brasileiro que a marca deseja promover no Bangalafumenga, que tem um ritmo único unindo a cultura brasileira do axé ao forró. No repertório, João Gomes canta seus maiores sucessos, entre eles “Meu Pedaço de Pecado”. Para garantir conforto, comodidade e ajudar a economizar na hora de ir ou voltar dos bloquinhos, a 99 vai disponibilizar cupons de desconto especiais para os usuários.

“Nossa estreia no Carnaval de Rua em São Paulo vem para reforçar os encontros que só uma marca que entende de rua consegue promover. Levar João Gomes para se juntar ao Bangalafumenga concretiza a celebração da nossa cultura brasileira, com força dos batuqueiros, se unindo ao piseiro. Para este ano, dobramos o investimento e nossa expectativa é o crescimento de mais de 100% da exposição da marca em relação a 2024, aumentando os pontos de contato no aplicativo e, também, nos três maiores carnavais de rua do Brasil com ativações e atrações especiais“, afirma Ana Verroni, CMO da 99.

Para que ninguém perca nenhuma novidade sobre a festa, a 99, em parceria com o Blocos de Rua, além de oferecer um guia completo e gratuito da programação dos circuitos pela cidade, também contará com a facilidade de um botão de redirecionamento para o app 99, permitindo que os foliões peçam uma corrida com muito mais facilidade e rapidez.

Além disso, há a possibilidade de alterações no trajeto e horários. Para se manter informado sobre qualquer mudança, acesse o aplicativo oficial dos blocos e as redes sociais do Bloco.

SERVIÇO:

99 APRESENTA DESFILE BANGALAFUMENGA – 22/02 – FARIA LIMA X JK/SP

Bloco Bangalafumenga: Bangalafumenga desfile 2025 “Isto Tudo É Arte”