João Fonseca encara francês na abertura do Rio Open; Zverev estreia contra chinês

O sorteio do Rio Open definiu grandes confrontos para a primeira rodada do maior torneio de tênis da América do Sul, com o favorito Alexander Zverev conhecendo seu adversário de estreia, o chinês Bu Yunchaokete, e a sensação brasileira João Fonseca tendo pela frente, na primeira partida, o francês Alexandre Muller, 58º do mundo. A chave principal começa na segunda-feira (17) no Jockey Club Brasileiro.

A definição da chave principal foi no Corcovado Club, com as participações do argentino Sebastian Baez, atual campeão do Rio Open, e do brasileiro Thiago Monteiro, jogador do país que mais vezes disputou o único ATP 500 da América do Sul em simples.

Monteiro vai enfrentar na estreia o argentino Facundo Diaz Acosta, atual número 75 do mundo, contra quem leva vantagem no confronto direto com duas vitórias em três jogos. O brasileiro revelou que treinaria justamente com seu adversário da estreia antes de conhecer o sorteio.

“Sei que vai ser um jogo duro, de alto nível. A gente ia até treinar hoje à tarde, mas vamos ter que mudar isso agora. Ele é canhoto também, mas acho que estou preparado para o desafio. Ainda tenho alguns dias pra estar 100%”, diz Monteiro.

Já o argentino Baez tenta ser o primeiro bicampeão da história do torneio e encara na primeira rodada o indiano Sumit Nagal, um estreante no Rio Open, e adversário contra quem venceu o único jogo disputado, em Genebra, no ano passado.

“É muito especial voltar a um torneio e a um lugar onde tenho lembranças muito bonitas, obviamente todos os adversários neste nível são muito difíceis e enfrentar Nagal, que eu conheço um pouco, vai ser um bom desafio, mas encaro da melhor maneira”, diz Baez.

Além de Fonseca e Monteiro, outros três brasileiros da chave principal conheceram seus adversários de estreia. Thiago Wild encara na primeira rodada o espanhol Jaume Munar, contra quem venceu nas oitavas de final do Rio Open em 2024. Felipe Meligeni Alves tem pela frente o cazaque Alexander Shevchenko, enquanto Gustavo Heide terá como adversário o argentino Francisco Comesaña.

Todos os jogos da Quadra Central Guga Kuerten serão transmitidos ao vivo pelo Sportv 3. As partidas da Quadra 1 também terão transmissão pelo Globoplay. Também é possível assistir ao vivo os jogos do Qualifying clicando aqui.