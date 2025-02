Estrelas do tênis, alta gastronomia e atrações para todos: vem aí o Rio Open 2025

Já é tradição e agora está até no Calendário Oficial de Eventos da Cidade Maravilhosa. O Rio Open vai para a sua 11ª edição em 2025, consagrado como o maior torneio de tênis da América do Sul, único ATP 500 do continente, sempre com atletas de destaque no circuito mundial e muitas atrações também fora das quadras para um público esperado de 65 mil pessoas, entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

Este ano, o torneio terá pela primeira vez o alemão número 2 do mundo, Alexander Zverev, vice-campeão do Australian Open em 2025, que também já chegou às finais de outros dois torneios Grand Slam: Roland Garros, em 2024, e US Open, em 2020. Além disso, Sasha, de 27 anos, ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, e soma 23 títulos na carreira.

Jovens estrelas em ascensão no tênis internacional também estarão presentes, como o italiano Lorenzo Musetti, de 22 anos, dois títulos na carreira, uma medalha de bronze olímpica (Paris-2024) e que já foi 15º do mundo em 2023.

Quadrifinalista do Rio Open em 2024, incendiando as arquibancadas da Quadra Gustavo Kuerten, João Fonseca também está confirmado. Aos 18 anos, o carioca se tornou o brasileiro mais jovem a entrar no top 100 do ranking mundial após vencer sua primeira partida em um Grand Slam, no Australian Open, em janeiro.

O time verde e amarelo terá também mais dois top 100: Thiago Wild e Thiago Monteiro, que recebeu convite para a edição 2025, assim como Felipe Meligeni. Os brasileiros João Lucas Reis, campeão da Procopio Cup, disputada em São Paulo, Gustavo Heide e Karue Sell vão disputar o Qualifying.

Já na chave de duplas, o forte line-up conta com cinco campeões de Grand Slam, sendo três deles ex-número 1 do mundo. A lista tem nomes de peso como os norte-americanos medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, Austin Krajicek (campeão de Roland Garros 2023) e Rajeev Ram (tricampeão do US Open); os campeões do Rio Open 2023, Máximo Gonzalez e Andres Molteni; e a dupla dos brasileiros formada pelo ex-número 1 do mundo Marcelo Melo (campeão de Roland Garros 2015 e Wimbledon 2017) e Rafael Matos, o atual campeão do torneio e campeão de duplas mistas do Australian Open 2023.

Muito além das quadras

No Rio Open, uma das grandes atrações é o Leblon Boulevard, um espaço – parte dele coberto -, com gastronomia para todos os gostos e entretenimento, onde o público pode visitar os estandes dos patrocinadores e marcas que apoiam o evento, participar de ativações interativas e ganhar brindes, além de visitar as lojas da Fila e a La Boutique, loja oficial do Rio Open, sempre com uma linha de produtos exclusivos do torneio.

Gastronomia

A área gourmet oferece diversas opções para o fã do tênis passar horas no Rio Open com todo o conforto. Entre os restaurantes, a novidade deste ano é o Tasquinha do Portuga. Clássicos dos outros anos, como Babbo Osteria, Seu Vidal, Vulcano, Geneal, Pizza Al Taglio, Absurda Confeitaria e La Panata seguem marcando presença. Para beber, cerveja e chopp Black Princess Gold, seleção de vinhos da World Wine, drinks com a vodka Grey Goose e com o gin Bombay Sapphire e café Melitta.

Espaços VIPs

O Corcovado Club (2 mil m²) e o Pedra da Gávea (500 m²) são áreas VIPs projetadas para relacionamento, com toda a comodidade para os convidados que querem descansar, comer e beber nos intervalos dos jogos em um ambiente climatizado. O mobiliário é cuidadosamente escolhido pela Líder, o buffet fica por conta dos chefs do restaurante Páreo, Marcones Deus, Sandro Mota e Claudia Mac e as bebidas selecionadas pela World Wine, pela Black Princess, com opções de cerveja e de dois tipos de chopp (American Lager e IPA), pela vodka Grey Goose e pelo gin Bombay Sapphire.

Loja Oficial

A La Boutique, loja oficial do Rio Open, é o lugar ideal para os fãs encontrarem cerca de 50 produtos exclusivos. Além de itens já consagrados e novidades, o destaque deste ano é o livro Rio Open 10 anos, que conta os bastidores e a história da primeira década do torneio, com 275 páginas ilustradas por 460 fotos marcantes. Quem não puder ir ao evento, pode adquirir os produtos também pelo site La Boutique Rio Open.

Arte

Luiz Zerbini é o autor do pôster da 11ª edição do Rio Open, obra com um sol amarelo fluorescente flutuando como uma bola de tênis sobre o mar no verão da Cidade Maravilhosa. Ele foi eleito o carioca do ano em 2024 e, aos 65 anos, é um dos expoentes da Geração 80, movimento que marcou a transição para a arte contemporânea no Brasil. Os convidados das áreas VIPs Corcovado Club e Pedra da Gávea poderão apreciar também o troféu de campeão do Rio Open, assinado por Antonio Bernardes, e outras obras de artistas renomados, como Vergara e Barrão.

ELC

A Chamada Eletrônica de Linha, que se tornou obrigatória em todo o circuito da ATP a partir de 2025, também está chegando à 11ª edição do Rio Open, que será disputada de 15 a 23 de fevereiro. Ela será implantada em todas as quadras de jogo no Jockey Club Brasileiro.

A Electronic Line Calling (ELC) substitui os tradicionais juízes de linha e avisa quando a bola é fora, além de indicar se houve foot fault do jogador, caso ele pise na linha na hora do saque. A tecnologia é considerada mais precisa do que os olhos humanos.

Transmissão

Todos os jogos da Quadra Central Guga Kuerten serão transmitidos ao vivo pelo Sportv 3 e a novidade para 2025 é que as partidas da Quadra 1 também terão transmissão pelo Globoplay.

Cerimônia de abertura

Pela primeira vez, o Rio Open realizará uma cerimônia de abertura. Para marcar esse momento histórico, a presença ilustre da maior atleta olímpica do Brasil, Rebeca Andrade. A solenidade vai acontecer na segunda-feira, 17/2, antes do primeiro jogo da sessão noturna, que começa às 19h. A ginasta entrará na Quadra Central Guga Kuerten segurando o troféu criado por Antonio Bernardo, que será entregue no domingo, 23/2, ao campeão do ATP 500.

Social

O Rio Open apoia quatro projetos ligados ao tênis, impactando mais de 600 famílias: Instituto Futuro Bom, Tênis na Lagoa, Projeto Paraty Tênis e Escolinha de Tênis Fabiano de Paula.

O evento também realiza o Torneio Winners, uma competição que reúne cerca de 90 crianças e jovens destes projetos e acontece entre os dias 12 e 14/2, com premiação no dia 17/2.