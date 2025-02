Rio Open abre 11ª edição neste sábado com o Qualifying

A 11ª edição do Rio Open, apresentado pela Claro, começa neste sábado, 15 de fevereiro, a partir das 16h, com os jogos do Qualifying, que define as quatro últimas vagas na chave principal do maior torneio de Tênis da América do Sul, disputado no Jockey Club Brasileiro até o dia 23, quando acontece a grande final.

O Qualifying de simples tem 16 tenistas, entre eles, o chileno Cristian Garin, campeão do torneio em 2020, além de três brasileiros: João Lucas Reis, Karue Sell e Mateus Alves.

Mateus Alves é quem abre a programação da Quadra Guga Kuerten neste sábado, às 16h. Em busca de sua segunda vez na chave principal do Rio Open, ele enfrenta o português Jaime Faria.

Alves ficou com o último convite para o Qualifying, enquanto Gustavo Heide vai jogar a chave principal com o wild card, já que João Fonseca conseguiu special exempt ao atingir a semifinal do ATP de Buenos Aires e não precisou do convite.

O segundo jogo terá João Lucas Reis, campeão da primeira edição da Procopio Cup, que vai enfrentar na estreia Chun-Hsin Tseng, de Taipé Chinesa, também na quadra principal.

Karue Sell disputa o Qualifying do Rio Open pela primeira vez e estreia contra o argentino Camilo Ugo Carabelli, cabeça de chave 1, na segunda partida da Quadra 1, logo depois do duelo chileno entre Cristian Garin e Tomas Barrios Vera.

Sorteio define a chave principal neste sábado no Jockey Club Brasileiro

Os jogos da chave principal da 11ª edição do Rio Open, apresentado pela Claro, serão definidos neste sábado, 15 de fevereiro, às 13h30, no sorteio oficial que acontece no Corcovado Club, no Jockey Club Brasileiro. Estrelas do maior torneio de tênis da América do Sul, Alexander Zverev e João Fonseca conhecerão no sorteio os seus adversários de estreia.

Principal favorito ao título, o alemão Alexander Zverev, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio-2020, finalista do Australian Open e atual número 2 do ranking mundial, joga o torneio pela primeira vez.

João Fonseca volta ao torneio onde jogou seu primeiro ATP como a grande sensação do tênis brasileiro. Depois de atingir as quartas de final em 2024, ele volta à cidade-natal depois de atingir a semifinal de Buenos Aires, resultado que o colocou na chave principal como special exempt, e assim não precisará do convite, o que garantiu mais um brasileiro no torneio: Gustavo Heide.

Ao todo já são cinco brasileiros garantidos na chave principal. Se juntam a João Fonseca, Thiago Wild, que atingiu as quartas de final em 2024, Thiago Monteiro, brasileiro com mais participações na chave principal, além de Felipe Meligeni e Gustavo Heide.

Também estão garantidos na chave principal o italiano Lorenzo Musetti, número 16 do ranking mundial e medalhista de bronze nas Olimpíadas Paris-2024 e o atual campeão do torneio, o argentino Sebastian Baez.

PROGRAMAÇÃO – SÁBADO, 15 de fevereiro



Quadra Guga Kuerten – A partir de 16:00

[3] Jaime Faria (POR) vs [WC] Mateus Alves (BRA)

[WC] Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) vs [6] Chun-Hsin Tseng (TPE)



Não antes de 18:00

QUALIFYING DE DUPLAS



Quadra 1 – A partir de 16:00

Tomas Barrios Vera (CHI) vs [8] Cristian Garin (CHI)

[1] Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs [WC] Karue Sell (BRA)



Quadra 2 – A partir 16:00

Roman Andres Burruchaga (ARG) vs [5] Federico Coria (ARG)

[4] Hugo Dellien (BOL) vs [Alt] Juan Pablo Ficovich (ARG)



Não antes 18:00

QUALIFYING DE DUPLAS



Quadra 4 – start 16:00

Juan Manuel Cerundolo (ARG) vs [7] Thiago Agustin Tirante (ARG)

[2] Yannick Hanfmann (GER) vs Marco Trungelliti (ARG)