Rebeca Andrade será a estrela da abertura do Rio Open 2025

Pela primeira vez, o Rio Open realizará uma cerimônia de abertura. Para marcar esse momento histórico, a presença ilustre da maior atleta olímpica do Brasil, Rebeca Andrade. A solenidade vai acontecer na segunda-feira, 17/2, quando começam as chaves principais de simples e duplas do torneio.

Antes do primeiro jogo da sessão noturna, que começa às 19h, a ginasta entrará na Quadra Central Guga Kuerten segurando o troféu criado por Antonio Bernardo, que será entregue no domingo, 23/2, ao campeão do ATP 500.

“É um prestígio e um prazer, para todos nós do Rio Open, receber a maior atleta olímpica do nosso país no maior torneio de tênis da América do Sul, ainda mais em uma cerimônia inédita e especial como essa, que marca oficialmente o início da nossa 11ª edição”, declarou Márcia Casz, diretora-geral do Rio Open.

Rebeca conquistou seis medalhas nas últimas duas Olimpíadas, sendo duas de ouro, três de prata e uma de bronze, ultrapassando os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt e o canoísta Isaquias Queiroz, que somam cinco medalhas.

“Fiquei muito honrada com o convite do Rio Open para participar da cerimônia de abertura, uma responsabilidade enorme poder entrar com o troféu. Estou bem ansiosa, o Rio Open é um torneio que traz grandes atletas de todo o mundo, uma oportunidade para os fãs de tênis poderem ver de perto jogos incríveis!”, disse a ‘tenista’ Rebeca. “Gosto muito de tênis! É um dos esportes que eu tenho gostado de praticar e estou melhorando”, completou.

A cerimônia de abertura do Rio Open terá ainda cinco músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) Jovem, trazidos pela Shell, para interpretar o hino nacional ao som de um naipe de metais.

O Rio Open, principal torneio de tênis da América do Sul, que faz parte do calendário oficial da Cidade Maravilhosa, chega a 2025 apresentando em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Cameron Norrie, Sebastián Báez e Carlos Alcaraz. E não é só! Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfils e Fabio Fognini.

A 11ª edição promete ser ainda mais emocionante com as confirmações de Alexander Zverev, Holger Rune, Lorenzo Musetti e João Fonseca entre os participantes.