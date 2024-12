Rebeca Andrade retoma treinos

Após brilhante desempenho nos Jogos Olímpicos de Paris, Rebeca Andrade e suas companheiras de equipe da ginástica artística aproveitam um período de celebrações e reconhecimento em São Paulo. A atleta, que conquistou quatro medalhas na competição, se prepara para retornar aos treinos com o objetivo de participar das Olimpíadas de Los Angeles em 2028.

Em um evento patrocinado para homenagear as medalhistas olímpicas brasileiras, Rebeca destacou a importância das comemorações como uma forma de valorizar o árduo trabalho e dedicação dos atletas. “É fundamental reconhecer nosso empenho e esforço diários, não apenas por nós, mas pelo país”, afirmou a ginasta.

Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil após os Jogos de Paris e Tóquio, mas agora enfatiza que sua prioridade é manter-se saudável física e mentalmente. “A felicidade e saúde são meus focos principais”, ressaltou.

Juntamente com Rebeca, suas colegas de equipe Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares também retomam os treinos nesta semana. Flávia Saraiva está em recuperação após cirurgia no ombro e planeja voltar a competir no final de 2025. “O processo de recuperação é gradual, mas espero estar pronta no segundo semestre do próximo ano”, compartilhou Flávia.

A veterana Jade Barbosa, aos 33 anos, encara mais um ciclo olímpico e fala sobre as mudanças que o time enfrentará em 2025. “Este será um ano de renovação com novas integrantes na seleção e adaptações ao novo código de pontuação da ginástica. É um período menos intenso em competições internacionais, mas crucial para ajustes visando a classificação por equipes em 2026″, explicou Jade.