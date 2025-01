Tênis: ATP divulga lista do qualifying do Rio Open 2025

A lista dos tenistas que disputarão o qualifying da 11ª edição do Rio Open apresentado pela Claro foi divulgada nesta segunda-feira pela ATP. A competição, que acontecerá nos dias 15 e 16 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, contará com o ex-campeão Laslo Djere, os brasileiros Thiago Monteiro e João Lucas Reis e outros grandes nomes das quadras de saibro, e definirá quatro vagas da chave principal de simples do ATP 500. Mais informações do resgate gratuito de ingressos para o qualifying serão divulgadas em breve.

O sérvio Laslo Djere, campeão do Rio Open em 2019, e o brasileiro Thiago Monteiro, que marcou a sua história no torneio após eliminar o francês Jo-Wilfried Tsonga, número 9 na época, na edição de 2016, são os destaques da lista. O argentino Federico Coria, o indiano Sumit Nagal e o alemão Yannick Hanfmann também figuram na lista, além do já garantido João Lucas Reis, que conquistou a sua vaga após ser o grande campeão da Procopio Cup.

A chave do qualifying de simples consiste em 16 tenistas disputando pelas últimas quatro vagas. 13 recebem classificação direta através do ranking e as três vagas restantes são de convites, com João Lucas Reis sendo um deles. Dois convites serão anunciados em breve.

Quem vencer dois jogos entra na chave principal do Rio Open, que contará com o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, o dinamarquês Holger Rune, 12º do ranking, o medalhista olímpico Lorenzo Musetti, a estrela em ascensão e novo top 100 do circuito João Fonseca, entre outros, e será disputada entre os dias 17 e 23 de fevereiro.

CONFIRA A LISTA: