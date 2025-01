Thiago Monteiro perde na primeira do Australian Open e está eliminado

No primeiro Grand Slam da temporada, Thiago Monteiro enfrentou uma dura batalha na primeira rodada do Australian Open, onde foi derrotado pelo japonês Kei Nishikori. A partida, que se estendeu por mais de quatro horas, terminou com um placar de 3 sets a 2 a favor do atleta nipônico, que atualmente ocupa a 74ª posição no ranking da ATP.

O confronto começou de forma equilibrada, com o primeiro set apresentando um empate inicial em 2 a 2. No entanto, Monteiro conseguiu quebrar o serviço de Nishikori no quinto game e consolidou sua vantagem, encerrando o set em 6/4. O segundo set seguiu um padrão semelhante, marcado por um equilíbrio notável. Sem quebras de saque durante a disputa, o brasileiro levou a partida para o tie-break, onde triunfou com um resultado de 7/6 (7/4), aumentando sua vantagem para 2 sets a 0.

Entretanto, a dinâmica do jogo começou a mudar no terceiro set. Nishikori ajustou seu desempenho e conseguiu quebrar o serviço de Monteiro pela primeira vez na partida, conquistando o set por 7/5. A recuperação do japonês se consolidou no quarto set, quando Monteiro teve seus dois primeiros serviços quebrados. Após solicitar atendimento médico e sair da quadra momentaneamente, o brasileiro retornou para enfrentar o último set, mas não conseguiu manter o mesmo nível de jogo.

No decisivo quinto set, as dificuldades físicas pareceram impactar Monteiro. Ele lutou para devolver os saques potentes de Nishikori e acabou sendo derrotado por 6/3. Com esta eliminação, Thiago Monteiro deixa o Australian Open, enquanto Nishikori avança para a próxima fase, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Christopher O’Connell (Austrália) e Tommy Paul (Estados Unidos).