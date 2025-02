João Fonseca vira contra Coria, elimina outro argentino e vai às quartas do ATP de Buenos Aires

João Fonseca, um jovem talento brasileiro de apenas 18 anos, continua a fazer história no cenário do tênis internacional. Na última quinta-feira, dia 13, o atleta conquistou uma vitória significativa ao derrotar o argentino Federico Coria nas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires. O jogo foi marcado por um início difícil para Fonseca, que acabou triunfando com parciais de 2-6, 6-4 e 6-2.

A partida ocorreu na quadra central do torneio, onde o tenista argentino começou demonstrando grande habilidade e estratégia. Coria, apostando em variações e evitando trocas prolongadas, conseguiu dominar os primeiros momentos do jogo. Isso resultou na primeira quebra de saque da partida, colocando-o à frente com um expressivo 3/0 no primeiro set.

Apesar dos erros não forçados cometidos por Fonseca – que somou 19 em toda a parcial, em contraste com apenas cinco de Coria – o brasileiro buscou reagir no quinto game ao devolver uma quebra. No entanto, o argentino não se deixou abater e rapidamente respondeu com outra quebra, encerrando o set em sua favor.

No segundo set, Fonseca ainda mostrava certa tensão, errando bolas que normalmente acertava com facilidade. Contudo, ele soube aproveitar as falhas do adversário e impôs seu jogo no terceiro game, empatando a partida. Em um momento crucial, o brasileiro mostrou sua potência ao alcançar saques impressionantes de até 222 km/h.

Com ajustes táticos em sua abordagem, Fonseca começou a trocar a força bruta por golpes mais calculados e precisos. Essa mudança provou ser eficaz, permitindo que ele recuperasse a confiança e dominasse o terceiro set. Ao assumir o controle da partida com uma nova quebra no terceiro game deste set decisivo, o brasileiro garantiu sua vitória após um total de 2 horas e 12 minutos de intensa disputa.

Agora, Fonseca aguarda o vencedor do confronto entre Mariano Navone, também argentino, e Holger Rune da Dinamarca, atual número 12 do ranking da ATP, que se enfrentarão nesta sexta-feira.