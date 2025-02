João Fonseca cai 10 posições no ranking da ATP após eliminação no Rio Open

João Fonseca, tenista brasileiro, sofreu uma queda significativa em sua posição no ranking da ATP após ser eliminado na primeira rodada do Rio Open. A atualização divulgada nesta segunda-feira revela que ele ocupa agora a 78ª posição, uma descida de dez lugares em relação à semana anterior, quando se destacou ao conquistar o ATP 250 de Buenos Aires.

Apesar da desclassificação precoce no torneio carioca, Fonseca mantém-se como o principal tenista do Brasil. Seu compatriota Thiago Wild também enfrentou dificuldades, caindo 11 posições e agora figurando na 86ª colocação. Ambos os atletas não conseguiram somar pontos no Rio Open e não defenderam os 100 pontos conquistados no ano anterior, quando avançaram até as quartas de final.

Em contrapartida, o francês Alexandre Müller, vice-campeão do Rio Open, experimentou uma ascensão notável em sua classificação. Ele subiu do 60º para o 41º lugar. Outros jogadores como os argentinos Francisco Comesana e Camilo Ugo Carabelli, além do português Jaime Faria, também melhoraram suas colocações após performances destacadas no torneio.

Agora, João Fonseca volta suas atenções para os próximos desafios nos Estados Unidos, com a participação confirmada nos Masters 1000 de Miami e Indian Wells. Seu primeiro compromisso será em Indian Wells, que inicia em 5 de março.

Ranking da ATP Atualizado:

1 – Jannik Sinner – 11.330 pontos

2 – Alexander Zverev – 8.135 pontos

3 – Carlos Alcaraz – 7.510 pontos

4 – Taylor Fritz – 4.900 pontos

5 – Casper Ruud – 4.325 pontos

6 – Daniil Medvedev – 4.030 pontos

7 – Novak Djokovic – 3.900 pontos

8 – Alex De Minaur – 3.785 pontos

9 – Andrey Rublev – 3.670 pontos

10 – Tommy Paul – 3.280 pontos

75 – Christopher O’Connell – 780 pontos

76 – Daniel Altmaier – 768 pontos

77 – Quentin Halys – 751 pontos

78 – JOÃO FONSECA – 750 pontos

79 – Luca Nardi – 749 pontos

80 – Botic van de Zandschulp – 747 pontos

86 – THIAGO WILD – 682 pontos