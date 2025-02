João Fonseca derrota Cerundolo e é campeão do ATP 250 de Buenos Aires

O Brasil celebrou recentemente a vitória de seu mais novo astro do tênis, João Fonseca, que triunfou sobre o argentino Francisco Cerundolo, atualmente na 28ª posição do ranking mundial. A partida, que ocorreu no ATP 250 de Buenos Aires, marcou o primeiro título de Fonseca em um torneio desse nível, consolidando sua ascensão no esporte.

A vitória foi alcançada em uma disputa acirrada, com parciais de 6/4 e 7/6, em um cenário repleto de torcedores entusiasmados que se dividiram entre apoiar o tenista local e o jovem brasileiro. O jogo, disputado em quadras de saibro, apresentou sets equilibrados, decididos por detalhes que tornaram a partida ainda mais emocionante.

Com esse triunfo, João Fonseca se tornou o mais jovem brasileiro a conquistar um título da ATP, aos 18 anos e cinco meses. Além disso, ele se junta ao seleto grupo dos dez campeões mais jovens da era ATP, desde 1990, superando até mesmo Pete Sampras nessa lista histórica.

A partida começou com trocas de quebra entre os jogadores nos dois primeiros games. Ambos demonstraram um saque potente e movimentação ágil em quadra, mantendo a igualdade até o sétimo game. Foi nesse momento que João aproveitou a hesitação do adversário para diversificar seus saques e garantir a vantagem necessária para vencer o primeiro set.

No segundo set, o jogo se intensificou. Cerundolo encontrou seu ritmo e começou a pressionar Fonseca com bolas mais curtas. No entanto, o brasileiro manteve um nível elevado em seu saque; um exemplo disso foi o quarto game, onde confirmou seu serviço com dois aces impressionantes. Logo após, conseguiu quebrar o saque do argentino.

João teve uma oportunidade de fechar a partida com um novo 6/4, mas Cerundolo resistiu e conseguiu devolver a quebra. Na sequência, o brasileiro recuperou sua vantagem com um golpe potente. Apesar disso, algumas falhas nas devoluções permitiram que o set fosse decidido no tie-break. Com forte desempenho em suas direitas e muito menos tensão do que se esperava, Fonseca garantiu finalmente o tão desejado título.