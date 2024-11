JHSP destaca exposições em cartaz e universo literário japonês na programação de novembro

Durante o mês de novembro, a Japan House São Paulo oferece uma programação livre e gratuita com visitas mediadas às exposições em cartaz, além de opções infantis e as já tradicionais atividades voltadas para o universo da literatura japonesa.

No dia 9 de novembro (sábado), às 11h, e no dia 13 de novembro (quarta-feira) às 11h e às 15h, a JHSP convida o público a participar das visitas mediadas pela mostra Sutorito Fashion: Moda Das Ruas. Durante os encontros, os visitantes poderão conhecer mais a fundo a história e a trajetória da moda japonesa das últimas 8 décadas por meio de mais de 100 fotografias que registraram a maneira que os jovens se vestiam ao longo dos anos.

Já nos dias 27 de novembro, às 11h e às 15h, e 30 de novembro, às 11h, os visitantes poderão participar das visitas mediadas pela nova exposição A Vida Que Se Revela, em cartaz no segundo andar da instituição entre os dias 19 de novembro e 13 de abril de 2025. Durante a atividade, os participantes poderão conhecer mais sobre os trabalhos das premiadas fotógrafas Rinko Kawauchi (1972) e Tokuko Ushioda (1940), que retratam o cotidiano de suas vidas e famílias em um diálogo intergeracional íntimo sobre a vida no Japão.

Voltada para o público infantil, a Oficina Infantil Kokoro na Semana da Moda JHSP, com sessões às 11h e às 14h do domingo, 10 de novembro, oferece às crianças a chance de se transformarem em pequenos estilistas. Durante a atividade, as crianças vão conhecer mais sobre os trabalhos dos estilistas japoneses, as vestimentas e a moda no Japão. A partir de histórias e ensinamentos da personagem Kokoro, protagonista do Almanaque para Crianças da JHSP, as famílias criarão suas próprias peças de roupas.

Já o bate-papo online do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um, no dia 28 (quinta-feira), às 19h, discute a obra “Tédio Terminal”, de Izumi Suzuki. A obra, composta por uma seleção de contos escritos durante as décadas de 1970 e 1980, explora diferentes visões sobre o futuro, discutindo o vício nas telas e nas tecnologias, a percepção e a luta entre realidade e espetáculo virtual, além de violência, vício e abuso de substâncias legais e ilegais. Considerado um dos autores pioneiros da ficção científica japonesa, Suzuki ganhou notoriedade nos anos 1970 ao abordar o impacto da modernidade na sociedade. Para participar do evento virtual, que contará com transmissão simultânea via plataforma Zoom, é necessário realizar inscrição prévia no site. Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 30% de desconto na compra do livro pelo site da Editora DBA usando o cupom JHSP451, válido até 30 de novembro.

Encerrando a programação do mês, o Ciclo de Mangá apresenta a obra Solanin, do mangaká Inio Asano. Sua narrativa cotidiana captura o sentimento misto da alienação e esperança que permeava a juventude japonesa na virada para o século XXI a partir da história de Meiko e Taneda, um casal no início da vida adulta em Tóquio, em busca do próprio espaço em um mundo cada vez mais exigente. A história aborda com sensibilidade as diferentes mudanças sociais no cotidiano japonês durante esse período, temas que serão discutidos durante o bate-papo presencial. A atividade acontece no dia 30 de novembro (sábado), às 15h. Para participar do Ciclo de Mangá, é preciso fazer a retirada de senha 30 minutos antes na recepção da JHSP.

Serviço :

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/

Exposição Sutorito Fashion: Moda das Ruas (Presencial)

Período: até 17 de novembro

Local: andar térreo da JHSP

Entrada gratuita

Exposição A Vida Que Se Revela (Presencial)

Período: até 13 de abril de 2025

Local: segundo andar da JHSP

Entrada Gratuita

Visitas mediadas à exposição Sutorito Fashion: Moda das Ruas (Presencial)

Quando: 9 de novembro (sábado), às 11h; e 13 de novembro (quartas-feiras), às 11h e às 15h

Local: andar térreo da JHSP

Entrada gratuita.

Visitas mediadas à exposição A Vida Que Se Revela (Presencial)

Quando: 27 de novembro, às 11h e às 15h; e 30 de novembro, às 11h

Local: segundo andar da JHSP

Entrada gratuita

Oficina infantil // Kokoro na Semana da Moda JHSP

Quando: 10 de novembro, às 11h e às 14h

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: crianças entre 4 e 12 anos acompanhadas por adultos

Vagas limitadas. Senhas disponíveis para retirada na recepção da JHSP 30 minutos antes do evento.

Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um (Online)

Tédio Terminal, de Izumi Suzuki

Quando: 28 de novembro, às 19h

Duração: 90 minutos

Vagas limitadas. Participação mediante inscrição prévia no site.

Transmissão via plataforma Zoom. Acesso liberado aos inscritos via e-mail.

Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 30% de desconto na compra do livro pelo site da Editora DBA até o dia 30 de junho, usando o cupom JHSP451

Ciclo de Mangá (Presencial)

Solanin, de Inio Asano

Quando: 30 de novembro, às 15h

Duração: 90 minutos

Vagas limitadas. Participantes com até 15 anos de idade devem estar acompanhados por um adulto responsável.