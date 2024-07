Jhon Jhon se despede de companheiros; Palmeiras estima ganhar R$ 25 milhões

Jhon Jhon se despediu do Palmeiras na tarde desta quarta-feira (10) após o treino na Academia de Futebol.

O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Atlético-GO, nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e Jhon Jhon fez seu último treino pelo Alviverde. As fotos do treino mostram ele se despedindo de seus companheiros.

Após ativação na parte interna, os jogadores foram a campo e realizaram um treino técnico e tático com simulações de jogo. Na parte final, houve ainda um recreativo e um aprimoramento de bolas paradas.

O negócio entre Palmeiras e Red Bull Bragantino foi fechado em 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 24,3 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos do meia, e há uma obrigação de compra de mais 20% por 2,5 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões) se Jhon Jhon atingir metas estipuladas no contrato.

Se Jhon Jhon atingir as metas no contrato, o Palmeiras estima ficar com R$ 25 milhões do valor total. O Alviverde. tinha 70% dos direitos econômicos do atleta e os outros 30% eram ligados ao Primavera, que ajudou na formação do jovem.