Jeronimo Burger chega à Zona Norte de São Paulo

Os moradores da Zona Norte de São Paulo terão um novo motivo para celebrar: o Jeronimo Burger passará a operar no Shopping Center Norte, ampliando sua presença na cidade. A partir de janeiro, os clientes poderão pedir os lanches da marca exclusivamente pelo aplicativo do Grupo Madero e pelo iFood, utilizando a estrutura do já consolidado Madero Steak House, inaugurado em 2018 no local.

O Madero do Shopping Center Norte é um marco na rede, com uma área total de 805 metros quadrados e capacidade para 328 lugares, sendo a maior unidade em capacidade no Brasil. Essa infraestrutura robusta possibilita a operação conjunta com o Jeronimo Burger, garantindo agilidade e qualidade nos pedidos de delivery.

O cardápio contempla opções variadas para todos os gostos. Entre os lanches, estão o cheeseburger, cheesebacon, o X-salada, e o cheese chicken crispy, todos preparados com ingredientes frescos e seguindo o padrão de qualidade da rede. As sobremesas completam a experiência com opções refrescantes, ideais para o verão: milk shakes nos sabores chocolate, morango e Oreo.

Com preços acessíveis a partir de R$13, o Jeronimo Burger oferece praticidade e sabor em um formato exclusivamente digital para atender o público da região.