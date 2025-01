Saga Star Wars é tema da atração de férias do Shopping Center Norte

O Center Norte, principal shopping da Zona Norte de São Paulo, está com uma programação imperdível para toda a família nestas férias. A partir do dia 10 de janeiro, a praça de eventos do shopping se transforma em uma arena temática inspirada na série “Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi”, que acompanha as aventuras dos jovens Padawans enquanto eles aprendem os caminhos da força. A atração, que inicia no segundo final de semana de férias, é gratuita e promete uma experiência única para crianças de 04 a 12 anos, com atividades que estimulam a agilidade, o trabalho em equipe, a criatividade e os reflexos, características de um verdadeiro Jedi.

A arena conta com seis espaços temáticos, começando com a “Ponte Kublop Springs” que desafia as crianças a atravessarem o mais rápido possível, testando, assim, sua rapidez e equilíbrio. Na atividade “Trabalho em equipe”, os pequenos Jedi’s precisam trabalhar em parceria para encaixar as peças nos locais corretos no menor tempo possível. Em seguida, é preciso utilizar de sua força para fazer uma bola flutuar dentro de um tubo.

E não para por aí. Na atividade “Teste de Aptidão Física”, os aprendizes devem atravessar um obstáculo, conhecido como “cama de gato”. Na oficina da construção, as crianças precisam usar a criatividade para montar seus próprios sabres de luz utilizando peças de LEGO. Ainda, é possível mostrar as suas habilidades artísticas no espaço destinado para desenho e pinturas dos personagens da série. Por fim, um jogo de realidade aumentada testa os reflexos de Jedi dos pequenos, que devem desviar dos meteoros.

“Em 2025, teremos um calendário robusto de atrações para proporcionar experiências inesquecíveis para adultos, jovens e crianças. A chegada da arena inspirada em uma das franquias mais famosas do mundo é uma das diversas opções de entretenimento disponíveis no shopping, que conta também com o Boliche Villa Bowling, Cinemark e o Playland. Eventos como este reforçam nosso compromisso de tornar o Shopping Center Norte um ponto de encontro para toda a Zona Norte, onde as pessoas podem se reunir e aproveitar ao máximo suas experiências”, destaca Jessica Ross, Gerente de Marketing do Shopping Center Norte.

O evento traz um espaço instagramável para as crianças tirarem fotos temáticas. A experiência conta com promotores proficientes em Libras e empréstimos de fones abafadores de ruído, proporcionando conforto para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para participar do evento, basta se cadastrar no Viva, através do aplicativo do Viva CN, e reservar uma data e horário. Ainda, além da atração inspirada em Young Jedi, uma loja temporária da Piticas estará disponível, próximo à praça de eventos, com produtos licenciados da saga para aqueles que querem iniciar o ano no lado bom da força.

Serviço:

O quê: Young Jedi

Quando: 10/01 a 26/01

Entrada: Gratuita – Mediante cadastro no Viva CN

Agendamento: pelo aplicativo do shopping Android | IOS

Classificação: Livre – verificar no local idade mínima necessária para os brinquedos

Onde: Praça de Eventos – Shopping Center Norte | Travessa Casalbuono, 120 – Vila Guilherme – São Paulo/SP

Horário de funcionamento: De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h.