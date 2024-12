Rappi revoluciona o delivery na América Latina com recomendações de amigos e influenciadores

O aplicativo Rappi, uma plataforma colombiana de delivery presente em nove países da América Latina, anunciou mudanças significativas em sua estrutura. Com o objetivo de tornar a experiência do usuário mais sociável e personalizada, o app passará a oferecer recomendações de influencers, especialistas e amigos. Este movimento visa também melhorar as ofertas e fortalecer o modo turbo, que entrega produtos em menos de dez minutos.

No Brasil, o Rappi é amplamente utilizado para compras de supermercado e refeições, mas também abrange serviços como viagens. Felipe Villamarin, cofundador do Rappi, destaca que a plataforma busca ser mais do que apenas um facilitador de conveniência; é sobre criar conexões. As atualizações estarão disponíveis antes do Natal e serão implementadas gradualmente nos países latino-americanos.

Para promover essa nova dimensão social, o Rappi planeja criar um guia culinário personalizado através das redes sociais dos usuários. Influenciadores e chefs terão páginas exclusivas para compartilhar recomendações de pratos e restaurantes, sem remuneração direta pelo uso do recurso. Além disso, usuários poderão seguir até dez amigos para acessar suas recomendações pessoais.

Essas mudanças visam tornar as avaliações mais confiáveis e as interações com o aplicativo mais inteligentes. A inteligência artificial será utilizada para proporcionar recomendações personalizadas, enquanto uma nova área no app oferecerá descontos exclusivos baseados nos perfis dos usuários.

Com essas inovações, o Rappi espera não apenas aumentar a interação social entre os usuários, mas também otimizar suas experiências de compra através de ofertas personalizadas. Esta evolução da plataforma promete tornar o uso do Rappi não apenas mais eficiente, mas também mais envolvente e adaptado às necessidades dos consumidores modernos.