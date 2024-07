Jeep Renegade linha 2025 – Mudar para manter

Primeiro Jeep produzido no Brasil, no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE), o Renegade comemorou recentemente meio milhão de unidades vendidas no mercado brasileiro. No primeiro semestre de 2024, o Renegade – que liderou entre os utilitários esportivos nos primeiros anos desde sua chegada ao Brasil, em 2015 – emplacou 23.492 exemplares no país, ocupando a décima primeira posição entre os carros de passeio. Agora, a marca norte-americana lança a linha 2025 de seu compacto com novas versões, uma edição limitada e novas cores. O portfólio do Renegade no Brasil passa a ter seis configurações, a de entrada, denominada simplesmente de 1.3 Turbo, com preço de R$ 115.990 (R$ 99.719 para o público PcD), a nova Altitude, a R$ 147.990, a Longitude, a R$ 165.990, a reestreia da Night Eagle, a R$ 170.990, e as topo de linha Sahara e Trailhawk, ambas a R$ 173.990. Há ainda a edição especial Willys, com preço de R$ 179.990, limitada a 500 unidades e disponível até o final deste ano. A linha 2025 do Renegade conta com as opções de cores externas Branco Polar, Granite Crystal, Jazz Blue, Preto Carbon e Sting Gray e as novas Slash Gold (exclusiva da Sahara) e Verde Recon (apenas para a Willys).

O Renegade tem motor 1.3 turbo flex (o T270 da Stellantis) de até 185 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de 6 marchas nas variantes com tração 4×2 e de 9 velocidades nas duas configurações com tração integral (a Trailhawk e a edição especial Willys). De acordo com a fabricante, com a tração simples, o Renegade pode enfrentar trilhas leves graças ao Jeep Traction Control+, um sistema de controle de tração que atua quando há baixa aderência em uma das rodas. O sistema consegue isso aplicando torque de frenagem na roda que está escorregando e transfere a força para a outra do mesmo eixo em contato com o solo.

Para os terrenos mais desafiadores, o sistema 4×4 do Renegade oferece a opção de desconexão do eixo traseiro para aumentar a eficiência de combustível, com engate automático da tração integral para quando enfrenta o off-road mais severo, em casos de chuva intensa ou em baixa aderência. O seletor de terrenos permite ao motorista escolher entre cinco modos: “Auto”, “Snow” (neve), “Sand” (areia), “Mud” (lama) e “Rock” (pedra). Nessas configurações, o Renegade tem ainda as funções 4WD Low, que prioriza as relações mais curtas do câmbio, 4WD Lock, faz o bloqueio do diferencial traseiro, e o Hill Descent Control, capaz de manter automaticamente a velocidade do veículo mesmo em descidas íngremes.

Porta de entrada para o universo Jeep no Brasil, a versão 1.3 Turbo – base também na variante para o público PcD – traz de série o Jeep Traction Control +, controles de estabilidade e tração, seis airbags, faróis e lanternas full-leds e o Pack Tech (de fábrica em todas as outras configurações) como opcional, com frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, câmera de ré, central multimídia de 7 polegadas e conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A Altitude traz um design com apelo off-road com adesivo especial, nova roda de 17 polegadas com acabamento exclusivo, teto pintado de preto e para-barro. No interior, a Altitude tem duas telas maiores: a central multimídia de 8,4 polegadas com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto e quadro de instrumentos digital de 7 polegadas. Nela, o ar-condicionado digital tem duas zonas. A Longitude acrescenta aos itens da Altitude rodas de 18 polegadas com acabamento pintado, carregador de telefone por indução, volante revestido em couro e sensor de estacionamento traseiro.

Inspirada em outras edições do próprio Renegade e do médio Compass, a Night Eagle está de volta ao SUV compacto da Jeep. Traz rodas de 18 polegadas com acabamento escurecido, assim como grades e logotipos, abertura de portas por presença (Keyless Enter ‘n Go), sensores crepuscular e de chuva, retrovisor eletrocrômico e monitoramento de ponto cego. No topo da gama com tração simples do Renegade, a Sahara chega inspirada na versão de mesmo nome do Wrangler, somando às outras variantes novas rodas de 18 polegadas com acabamento exclusivo, badge e soleira próprios e teto pintado em preto, inclusive na região da coluna “A” (a da frente), com adesivo “Sahara”.

A lista de itens de série da Sahara tem teto solar panorâmico Command View, plataforma de serviços conectados Adventure Intelligence, Keyless Enter ‘n Go, “remote start”, sensores crepuscular e de chuva, retrovisor eletrocrômico, monitoramento de ponto cego, comutação automática de faróis, auxiliares de neblina e “paddles shifters” no volante para trocas de marchas de forma sequencial ao comando do motorista. Já a Trailhanwk, “top” dos Renegade com tração integral, incorpora tudo da Sahara com o acréscimo da roda de 17 polegadas com acabamento pintado, bancos revestidos em couro, câmbio automático de 9 marchas, suspensão off-road com altura mais elevada em relação ao solo, tração 4×4 com bloqueio eletrônico de diferencial, modo “4×4 Low”, seletor de terrenos e o Hill Descent Control.

Para fechar o pacote da linha 2025 do Renegade, a marca norte-americana preparou uma série especial com capacidade 4×4, visualmente inspirada nos modelos originais da década de 40, quando surgiram os jipes, em plena Segunda Guerra Mundial. A configuração especial tem adesivos com base nas inscrições das carrocerias dos primeiros jipes e a sugestiva cor Verde Recon, uma espécie de cartão de visita da Jeep. O Renegade quase customizado se completa com teto solar, soleira exclusiva, bancos com o “Willys” em baixo-relevo e novas rodas de 17 polegadas com pneus ATR+ para garantir máxima capacidade off-road.