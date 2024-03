Jardim Santo Antônio terá praça de esportes com campo modernizado

A nova praça de esportes e lazer do Jardim Santo Antônio e a modernização do campo do Clube Atlético Alvi-Negro, em Santo André, estão cada vez mais perto de serem finalizadas. A obra alcançou 80% de conclusão e em breve será entregue aos moradores, que vão ganhar um amplo espaço para toda a família.

O prefeito Paulo Serra visitou o local nesta semana juntamente da equipe da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, incluindo o secretário Vitor Mazetti Filho. Eles caminharam por todo o perímetro e acompanharam de perto a evolução das obras.

“É mais uma praça de esportes que estamos tirando do papel. Um novo parque que essa região ganha. Uma conquista dos moradores, em especial do segundo subdistrito. E a gente consegue fomentar o esporte, que transforma vidas e coloca as crianças no caminho certo, através dessas praças que já fizemos em toda a cidade”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

Além do campo, que vai receber gramado sintético, bancos de reservas e torres de iluminação em LED (primeiro da cidade com essa tecnologia dentro do espaço de jogo), a obra também contempla a construção de uma arquibancada que servirá para contenção da Rua Santo Antônio, quadra poliesportiva, quadra de areia, playground, pet parque, pista de caminhada, academia ao ar livre, áreas de convivência e paisagismo. O entorno também receberá benfeitorias no asfalto e nos passeios.

O campo servirá ao Clube Atlético Alvi-Negro, atual bicampeão e três vezes vencedor da elite do futebol amador de Santo André, para deleite da apaixonada Torcida Barroca, sempre presente apoiando a Pantera do Jardim Santo Antônio.

A Prefeitura de Santo André já modernizou os campos do Jardim Irene, Parque João Ramalho, Sacadura Cabral, Vasquinho/Portuguesinha, Jardim Stella, Jardim Santo Alberto, Parque Erasmo, Colorado, Aclimação, Ana Maria, Pintassilva, Guaraciaba, Geju (Jardim Utinga) e Vila Sá. E além do Alvi-Negro, também está em curso a modernização do campo IV Centenário, na Vila Camilópolis.