Jardim Pantanal: Ediane Maria pede que MP investigue Nunes 

A deputada estadual Ediane Maria (PSOL-SP) entrou com uma representação no Ministério Público de São Paulo, nesta quarta-feira (5), contra a Prefeitura de São Paulo. A ação diz respeito à morosidade da administração de Ricardo Nunes em resolver as situações de risco geradas por enchentes e deslizamentos na cidade de São Paulo, e em especial no Bairro Jardim Pantanal, Zona Leste da capital paulista, que fica nas proximidades da Marginal Tietê.

O bairro está alagado desde o temporal que afetou a Região Metropolitana de São Paulo no último final de semana e, no Jardim Pantanal, que permanecia alagado até o momento desta publicação, afetou cerca de 56 mil pessoas.

“O prefeito Ricardo Nunes quer fazer a remoção dessas famílias gerando um gasto de quase R$ 2 bilhões. Por um levantamento da Siurb, ou seja, da própria Prefeitura, o custo das obras para resolver os alagamentos, que todo ano afetam o povo, ficaria em R$ 1 bilhão, ou seja, a metade dos custos das remoções. A conta não fecha”, enfatiza Ediane Maria.

Ainda nesta quarta-feira, a deputada compareceu ao Jardim Pantanal para dialogar com a população e para distribuir marmitas junto aos integrantes da Cozinha Solidária do MTST.

Reivindicação

A representação cobra a) investigação da aplicação de recursos públicos e quanto ao cumprimento de prazos para a entrega de obras essenciais na região;

b) intervenção para que seja imediatamente implementada coleta regular de resíduos sólidos na região, como medida urgente para reduzir o impacto do aumento nível do rio;

c) investigação da responsabilidade pelos prejuízos das famílias e comércio locais, pelo atraso na entrega de obras e da falha na prestação de serviços essenciais;

d) indenização para todas as famílias que sofreram prejuízos com a tragédia.