Japão assegura vaga na Copa do Mundo de 2026 com triunfo sobre o Bahrein

A seleção japonesa de futebol conquistou sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 após vencer o Bahrein por 2 a 0 em uma partida realizada em casa, nesta quinta-feira, dia 20. Este resultado não apenas solidificou a presença do Japão no torneio, mas também marca a oitava participação consecutiva da equipe no evento mundial, com três rodadas restantes nas Eliminatórias asiáticas.

Os gols que garantiram a vitória vieram dos pés de Daichi Kamada, jogador do Crystal Palace, e Takefusa Kubo, meia-atacante da Real Sociedad. Com essa vitória, o Japão se destacou na terceira fase das eliminatórias, terminando o grupo C com um desempenho impressionante: seis vitórias e um empate, sem enfrentar grandes dificuldades ao longo da competição. A Austrália, outra equipe do mesmo grupo, também está próxima de garantir sua classificação já na próxima rodada deste ciclo de eliminatórias.

A trajetória da seleção japonesa na Copa do Mundo começou em 1998 e desde então eles têm sido uma presença constante no torneio. Nas edições anteriores, a equipe alcançou as oitavas de final quatro vezes (2002, 2010, 2018 e 2022). Antes de sua primeira participação oficial, o Japão quase se classificou para o Mundial de 1938 na França, mas decidiu não participar. Além disso, a seleção foi banida pela FIFA de competir no torneio de 1950 devido às consequências da Segunda Guerra Mundial.

A edição de 2026 será marcante não apenas pela continuidade da seleção japonesa, mas também por ser a primeira Copa do Mundo a contar com a participação de 48 seleções. Nas atuais eliminatórias asiáticas, um total de 18 seleções está competindo em três grupos. As duas melhores colocadas de cada grupo garantem vagas automáticas para o Mundial, enquanto os terceiros e quartos colocados se enfrentam em uma repescagem mundial em busca das últimas três vagas disponíveis.