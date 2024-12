Copa do Mundo 2026 enfrenta desafio com calor extremo

A Copa do Mundo de Futebol de 2026, marcada para ocorrer nos Estados Unidos, México e Canadá, enfrenta preocupações significativas devido às altas temperaturas previstas durante o evento. Um estudo da Scientific Reports adverte que as temperaturas podem se aproximar de 50°C em algumas cidades-sede, apresentando um “risco muito alto de estresse térmico” para os atletas. Essa situação remete à edição de 2022 no Catar, onde as competições foram realizadas em dezembro para evitar o calor extremo do verão desértico.

As previsões indicam que dez das 16 cidades anfitriãs poderão registrar temperaturas superiores a 46°C. Particularmente, Arlington e Houston, no Texas, e Monterrey, no México, destacam-se como locais críticos, com termômetros podendo atingir até 49,5ºC entre 14h e 17h. Em contraste, apenas Toronto e Vancouver no Canadá, Tlalpan no México, e Seattle, Boston e Santa Clara nos Estados Unidos são esperados a manter condições climáticas mais amenas.

Os cientistas recomendam que as partidas sejam remarcadas para horários mais frescos do dia para mitigar o impacto do calor extremo. O “estresse térmico” pode provocar sérios problemas de saúde nos jogadores, incluindo desidratação severa, dores de cabeça e cãibras musculares. Além disso, nos estádios de Arlington, Houston e Monterrey, a perda de peso devido ao suor pode exceder 1,5 kg por hora.

Além das preocupações térmicas, os jogadores terão que lidar com a aclimatação à altitude nos estádios mexicanos. Com a FIFA já planejando futuras edições da Copa em regiões quentes como Arábia Saudita em 2034, este evento representa um desafio significativo frente às mudanças climáticas globais.

A atenção aos riscos climáticos e suas implicações sobre a saúde dos atletas é essencial para garantir a segurança e a integridade do torneio.