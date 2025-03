Copa do Mundo 2026 terá show de intervalo estilo Super Bowl na final em Nova Jersey

A Copa do Mundo de 2026, que contará com as cidades-sede no México, Canadá e Estados Unidos, introduzirá uma inovação significativa ao incorporar um show de intervalo no estilo do Super Bowl durante a sua final. A informação foi confirmada pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, em declarações recentes.

O MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey e que receberá a partida decisiva da competição no dia 19 de julho de 2026, foi oficialmente designado como o local para a final. Em um post nas redes sociais, Infantino destacou a importância deste momento histórico para o futebol mundial, afirmando: “Posso confirmar o primeiro show do intervalo de uma final da Copa do Mundo da FIFA em Nova York. Este será um espetáculo digno do maior evento esportivo do mundo”.

Embora o futebol tradicionalmente reserve apenas 15 minutos para o intervalo, a FIFA planeja trazer uma lista de artistas renomados para se apresentar durante esse tempo. O sucesso dos shows de intervalo do Super Bowl, que têm visto grandes nomes como Kendrick Lamar e Rihanna, inspira essa nova abordagem.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a possibilidade de um intervalo estendido na final da Copa do Mundo para acomodar o show. Contudo, Infantino mencionou que a banda Coldplay será consultada para ajudar na produção do evento, além de contribuir com atividades programadas na icônica Times Square durante o final de semana da competição.

Em suas palavras: “Estamos planejando como a FIFA tomará conta da Times Square no último final de semana da Copa do Mundo em 2026, durante as partidas do terceiro lugar e a final. Serão dois jogos extraordinários, com alguns dos melhores jogadores do mundo; não há melhor forma de celebrar isso do que na histórica Times Square”.

Infantino também expressou sua satisfação ao discutir essas iniciativas com parceiros durante a Convenção Comercial e de Parceiros de Mídia da FIFA realizada em Dallas, onde foram revelados planos empolgantes para o evento.