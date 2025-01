Japan House oferece programação para as crianças nas férias de janeiro

Em janeiro, a Japan House São Paulo oferece uma programação recheada de atividades gratuitas para aproveitar o período das férias com a criançada: oficinas criativas, visitas mediadas às exposições em cartaz, atividades literárias e palestras.

A programação tem início com a oficina “A Jornada de um Objeto” acontece dia 12 de janeiro, com sessões às 11h e às 14h, voltada para o público infantil. Durante o workshop, todos os participantes são convidados a pensar no princípio do mottainai, valorizando o uso consciente dos recursos e a conexão que os objetos têm com o cotidiano. Depois, os pequenos poderão criar histórias em tirinhas sobre o uso e o reuso das coisas, estimulando a reflexão, a imaginação e a conscientização sustentável e ecológica. A participação é permitida mediante retirada de senha, com pelo menos 30 minutos de antecedência, na recepção da instituição.

Nos dias 15 e 29 de janeiro, às 11h e às 15h; no dia 18, às 11h; e no dia 22, às 15h, a JHSP oferece ao público visitas mediadas à exposição “A vida que se revela”, nos dias 8, 15. Durante a atividade, os visitantes poderão conhecer mais sobre os trabalhos intimistas das fotógrafas Tokuko Ushioda (1940) e Rinko Kawauchi (1972), que retratam seus cotidianos familiares ao longo dos anos de uma forma poética. As imagens presentes na exposição, em cartaz no segundo andar da JHSP até dia 13 de abril, foram destaque no Festival Internacional de Fotografia KYOTOGRAPHIE 2024, reconhecido como um dos mais importantes eventos do gênero no Japão.

Os visitantes também poderão conhecer mais a fundo a exposição “Princípios japoneses: design e recursos” com o Educativo da JHSP nos dias 16, 23 e 30 de janeiro, às 11h e às 15h; e no dia 11 de janeiro, às 11h. A visita mediada permite explorar os 16 diferentes projetos voltados para a sustentabilidade e o máximo aproveitamento de recursos e materiais feitos por 14 criadores japonese. Também serão abordadas iniciativas de valorização de técnicas tradicionais japonesas, o uso de materiais não convencionais como restos de alimentos, além da importância da filosofia japonesa mottainai, que pode ser traduzida como o “não desperdício”, conceito que rege as temáticas da exposição, em cartaz no andar térreo da instituição até 4 de maio.

Já no dia 19 de janeiro, às 11h e às 14h, a JHSP oferece a “Oficina Infantil Ímãs de Geladeira”, uma atividade lúdica inspirada na série de fotografias “ICE BOX”, de Tokuko Ushioda, presente na exposição “A vida que se revela”.

Divulgação

Aqui as crianças poderão conhecer mais sobre os alimentos e ingredientes mais comuns armazenados nas geladeiras japonesas, explorando seus diferentes aromas e texturas em uma experiência sensorial. Na segunda parte da atividade, as famílias poderão produzir ímãs de geladeira com desenhos dos elementos que conheceram, ou com elementos comuns em suas próprias casas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos de antecedência na recepção da JHSP.

Para os amantes dos quadrinhos japoneses, o Ciclo de Mangá de janeiro acontece no dia 25, às 15h. A atividade irá abordar os detalhes do fenômeno da cultura pop nipônica Demon Slayer, da mangaká Koyoharu Gotoge. A narrativa segue as lutas de Tanjiro Kamado, um adolescente que, após ter quase toda a família assassinada por um demônio, tendo apenas a irmã mais nova como sobrevivente, porém é transformada em demônio pelo ataque. Assim, o jovem Tanjiro parte em uma jornada em busca de uma cura para a irmã. Durante o bate-papo presencial, serão abordados os temas principais da história, permeados por elementos do folclore japonês, elementos culturais e históricos, dramas humanos, laços familiares, perda e esperança. Para participar do Ciclo de Mangá, é preciso fazer a retirada de senha 30 minutos antes na recepção da JHSP.

Para finalizar, no dia 30 de janeiro, às 19h, acontece o bate-papo online do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um. Nessa primeira edição do ano, serão abordadas as nuances e temáticas da obra “Do que eu falo quando falo de corrida”, de Haruki Murakami, com participação especial do escritor Antonio Prata. Nos relatos emocionantes do livro, Muramaki narra a influência que o hábito da corrida teve em sua vida quando passou a se dedicar com exclusividade à literatura, sua relação de vida com os esportes, e os benefícios físicos e mentais que a prática lhe proporciona, além do caráter meditativo que passou a ter ao longo do tempo. Para participar do evento virtual, que acontece na plataforma Zoom, é necessário realizar inscrição prévia pelo site. Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 20% de desconto na compra do livro pelo site da Editora Companhia das Letras usando o cupom JHSP451JAN25, válido até 31 de janeiro.

Serviço:

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/

Exposição “A vida que se revela”

Período: até 13 de abril de 2025

Exposição “Princípios japoneses: design e recursos”

Período: até 4 de maio de 2025

Visitas mediadas à exposição A vida que se revela (presencial)

Quando: 15 e 29 de janeiro, às 11h e às 15h; 18 de janeiro, às 11h; 22 de janeiro, às 15h.

Local: segundo andar da JHSP

Gratuito.

Visitas mediadas à exposição Princípios japoneses: design e recursos (presencial)

Quando: 16, 23 e 30 de janeiro, às 11h e às 15h; 11 de janeiro, às 11h

Local: andar térreo da JHSP

Gratuito.

Oficina infantil “A Jornada de um Objeto” (presencial)

Quando: 12 de janeiro, às 11h e às 14h

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: crianças entre 4 e 12 anos acompanhadas por adultos

Gratuito. Vagas limitadas. Senhas disponíveis para retirada na recepção da JHSP 30 minutos antes do evento.

Oficina infantil Ímãs de Geladeira (presencial)

Quando: 19 de janeiro, às 11h e às 14h

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: crianças entre 4 e 12 anos acompanhadas por adultos

Gratuito. Vagas limitadas. Senhas disponíveis para retirada na recepção da JHSP 30 minutos antes do evento.

Ciclo de Mangá (Presencial)

Demon Slayer, de Koyohary Gotoge

Quando: 25 de janeiro, às 15h

Duração: 90 min

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Participantes até 15 anos de idade devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um (Online)

Do que eu falo quando falo de corrida, de Haruki Murakami

Quando: 30 de janeiro, às 19h

Duração: 90 minutos

Gratuito. Vagas limitadas. Participação mediante inscrição prévia no site.

Transmissão via plataforma Zoom. Acesso liberado aos inscritos via e-mail.

Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 20% de desconto na compra do livro pelo site da Editora Companhia das Letras usando o cupom JHSP451JAN25, válido até 31 de janeiro.