Janeiro Branco: SP promove saúde mental com caminhadas, debates e atividades especiais

Em janeiro, a Prefeitura de São Paulo intensifica esforços para promover a conscientização acerca da saúde mental, através da campanha Janeiro Branco. A Secretaria Municipal da Saúde está organizando uma série de atividades em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e outros equipamentos de saúde, visando fomentar o debate sobre o bem-estar emocional.

Uma das iniciativas programadas ocorre na UBS Nossa Senhora do Brasil, onde será realizada uma caminhada com exercícios de alongamento em grupo no dia 21 de janeiro, às 9h. A atividade busca integrar aspectos da saúde mental com o bem-estar físico, promovendo um estilo de vida saudável.

Outra ação relevante acontece no dia 25 de janeiro, às 14h, na Unidade de Acolhimento Adulto II Capela do Socorro. Nesta data, será exibido o filme “O Silêncio dos Homens”, seguido por um debate que abordará questões de masculinidade e os desafios que muitos homens enfrentam ao expressar suas emoções e buscar ajuda. Essa discussão é fundamental para compreender como o silenciamento emocional pode impactar a vida desses indivíduos.

A programação tem como meta reforçar a importância do cuidado integrado com a saúde mental, incentivando práticas que favoreçam o equilíbrio emocional e o diálogo entre os participantes.

Confira outras atividades agendadas para este mês:

UBS Nossa Senhora do Brasil

Data: 21/01, às 9h

Atividade: Grupo de Caminhada e Alongamento

Local: R. Alm. Marques de Leão, 684 – Bela Vista

AMA/UBS Parque Fernanda

Data: 15/01, às 8h

Atividade: Café Social mensal com palestras sobre saúde mental

Local: R. Ernesto Soares Filho, 301 – Parque Fernanda

CAPS Adulto III Parelheiros

Data: 16/01, às 10h

Atividade: Café preto – Diálogo sobre questões sociais

Local: R. Terezinha do Prado Oliveira, 100

UAA II Capela do Socorro

Data: 25/01, às 14h

Atividade: Cine debate sobre “O silêncio dos homens”

Local: R. Condessa de Barral, 190

UBS Vila EDE

Data: 22/01, às 13h

Atividade: Fórum de Saúde Mental – “Ensaio sobre a loucura”

Local: Av Ede, 410 – Vila Ede

UBS Jardim Icaraí

Data: 23/01, às 09h e às 10h

Atividade: Sensibilização e exercícios (Lian Gong e Saúde Mental)

Local: Av. Almyr Dehar, 201 – Brasilândia

CECCO São Domingos

Data: 30/01, às 14h

Atividades: Yoga, dança oriental árabe e terapia comunitária

Local: Rua Pedro Sernagiotti, 125 – Parque São Domingos

ZONA LESTE

CAPS AD III São Mateus

Data: 17/01, às 14h

Atividade: Palestra e sarau sobre saúde mental

Local: R. Joaquim Gouveia Franco, 150

CAPS AD III São Miguel Paulista

Data: 21/01, às 9h

Atividades: Tai chi Pai Lin e auriculoterapia

Público-alvo: Pacientes em busca de alívio para sintomas de ansiedade e depressão.

Local: R. Taiuvinha, 200

CAPS AD III São Miguel Paulista

Data: 23/01, às 13h

Atividades: Exposição e oficina culinária (cozinhando afetos)

Público-alvo: Pacientes buscando serenidade.

Local: R. Taiuvinha, 200

CAPS ADULTO III São Mateus

Data: 23/01, às 14h

A atividade consiste em um sarau para diálogo entre usuários.

Local: R. Joaquim Gouveia Franco, 928

CAPS ADULTO II Cidade Tiradentes

Date: 24/01, às 8h30

Caminhada e prática corporal Lian Gong.

Cidade Tiradentes – Jua Mirim, 366

A programação do Janeiro Branco é uma oportunidade significativa para a população refletir sobre a importância da saúde mental e participar ativamente das iniciativas propostas pela Prefeitura.