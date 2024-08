Já tem brasileiro na Vila Paralímpica de Paris: “É tudo muito lindo”, diz campeã do halterofilismo

Os primeiros atletas brasileiros chegaram à Vila Paralímpica, em Paris, nesta quarta-feira, 21, a uma semana do início dos Jogos Paralímpicos, que acontecerão na capital francesa de 28 de agosto a 8 de setembro. A cerimônia de abertura, marcada para a próxima quarta-feira, será na Champs-Élysées e fora de um estádio pela primeira vez na história.

Os esportistas que entraram no local são das modalidades remo, tênis de mesa, vôlei sentado, tiro com arco, halterofilismo e bocha, totalizando 75 atletas.

Os remadores, mesatenistas e jogadores de vôlei estão em solos franceses desde a terça-feira da semana passada, 13, com atividades em Mathaux, Saint-Julien e Troyes, respectivamente, na região de Aube, a cerca de 160 km de Paris. Já os arqueiros, halterofilistas e jogadores de bocha realizaram a aclimatação fora da França.

Os cinco atletas que integram a Seleção Brasileira do tiro com arco fizeram sua preparação na Itália, em Roveredo di Guà, município da região do Vêneto, província de Verona. Já os halterofilistas e a equipe de bocha ficaram no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, e viajaram para Paris na terça-feira, 20, para entrarem diretamente na Vila.

A próxima modalidade a chegar ao espaço é o goalball, com doze atletas das Seleções masculina e feminina no total. A previsão é que eles se acomodem no complexo nesta quinta-feira, 22. A entrada da delegação brasileira na Vila será feita de forma escalonada até o dia 30 de agosto, quando os esgrimistas se juntarão aos outros esportistas em Paris.

Desde o término dos Jogos Olímpicos, a Vila passou por uma transformação para receber os atletas com deficiência. Além da troca da identidade visual, na qual os aros olímpicos deram lugares aos agitos paralímpicos, rampas foram construídas nas áreas externas para a melhor locomoção dos cadeirantes. Os apartamentos que serão utilizados durante a competição possuem pelo menos um banheiro adaptado.

O Brasil tem dois prédios. O principal, D10, tem 64 apartamentos e vai hospedar 226 atletas . O segundo prédio, D11, é dividido com Portugal e Irlanda, tem 44 apartamentos “brasileiros) e hospedará 28 atletas do país.

“Cada vez que participo dos Jogos, vivo experiências diferentes. Essa é minha terceira participação e, quando entrei aqui, senti uma energia super positiva. Acabei de chegar e já estou apaixonada. Estou sem palavras para descrever o cantinho do Brasil. Está tudo muito lindo. Será algo perfeito para nós”, disse a paulista Mariana D’Andrea, 26, campeã paralímpica no halterofilismo, categoria até 73kg, nos Jogos de Tóquio. A atleta participou pela primeira vez de uma edição do megaevento nos Jogos o Rio 2016.

“É uma emoção indescritível. Passa um filme na minha cabeça, lembrando de tudo o que passei. Entrar aqui na Vila Paralímpica é muito emocionante. Estamos mostrando que podemos estar onde a gente quiser”, afirmou a paraibana Laissa Guerreira, atleta da bocha.

Diretor de Esportes de Alto Rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Jonas Freire elogiou a estrutura preparada para os atletas paralímpicos às margens do rio Sena, entre Saint-Denis, Saint Ouen e L’Île-Saint-Denis, no norte da capital francesa.

“O Comitê Organizador Local (LOC, na sigla inglês) e Comitê Paralímpico Internacional (IPC) mostraram uma atenção especial à questão da acessibilidade desde o começo da estruturação do espaço. A Vila Paralímpica é totalmente acessível e dá total autonomia para as pessoas com deficiência”, avaliou o dirigente.

O Brasil será representado por 280 atletas, sendo 255 com deficiência, de 20 modalidades nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. É a maior delegação brasileira já anunciada para uma edição dos Jogos fora do Brasil. Antes, a maior equipe nacional era de 259 convocados ao todo em Tóquio 2020. Já o recorde de participantes do país foi nos Jogos do Rio 2016, ocasião em que o Brasil sediou o megaevento e contou com 278 atletas com deficiência em todas as 22 modalidades já classificadas automaticamente.

Na história dos Jogos Paralímpicos, o Brasil já conquistou 373 medalhas (109 de ouro, 132 de prata e 132 de bronze), ou seja, está a 27 do seu 400º pódio no evento. Na última edição, Tóquio 2020, o país fez a sua melhor campanha com 72 medalhas no total, a mesma quantidade obtida nos Jogos do Rio 2016. Destas, 22 foram de ouro, superando as 21 de Londres 2012. Ainda foram mais 20 pratas e 30 bronzes no Japão.

Programa Loterias Caixa Atletas de Alto Nível

A atleta Mariana D’Andrea é integrante do Programa Loterias Caixa Atletas de Alto Nível, programa de patrocínio individual da Loterias Caixa que beneficia 114 atletas.

Time São Paulo

A atleta Mariana D’Andrea é integrante do Time São Paulo, parceria entre o CPB e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que beneficia 149 atletas.