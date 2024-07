Itu, terra das coisas gigantes, se prepara para Festival que faz jus à fama da cidade

Já teve início a montagem da estrutura de um dos eventos mais aguardados do Estado de São Paulo, e que faz jus ao nome da cidade em que é realizado – Itu, a terra das coisas gigantes: o Rodeio Itu Festival, que traz neste ano um line-up de tirar o fôlego, com destaque para a presença inédita de Luísa Sonza, uma das maiores estrelas da música brasileira, em sua primeira apresentação em um festival de música sertaneja. Além dela, estarão no palco grandes nomes como Ana Castela, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Luan Santana, Victor & Leo, Dennis, Munhoz & Mariano e Bruninho & Davi.

O evento vai acontecer de 06 a 14 de setembro, na Arena Itu, a cerca de 80 km de São Paulo, e promete uma experiência única que combina música de alta qualidade com a grandiosidade que só Itu pode oferecer. Herculano Neto, CEO da NLN Eventos e idealizador do festival, enfatiza que a seleção musical foi meticulosamente planejada para atender ao eclético público que viaja de todas as partes do estado e do país para participar do evento. “Não é à toa que nosso slogan é ‘Onde Todo Mundo se Encontra’. A nossa arena é um verdadeiro melting pot, que recebe de adolescentes a famílias com crianças, de jovens a idosos, todos apaixonados pelo sertanejo raiz e romântico e entusiastas do pop”, destaca.

Além da variedade musical, o festival também promete surpreender com melhorias estruturais significativas – entre elas, a ampliação do concorrido Backstage, o camarote que fica no palco principal e de onde o público consegue ver os artistas de pertinho e até mesmo tirar selfies com eles durante o show. Outra mudança é que os camarotes corporativos neste ano estão mais próximos do palco principal. “Estamos crescendo a cada ano, oferecendo música e infraestrutura de alta qualidade. Cada detalhe está sendo cuidadosamente pensado para proporcionar noites inesquecíveis e o conforto que nosso público merece. Novidades emocionantes estão por vir e em breve anunciaremos mais detalhes e surpresas desta edição”, adianta Neto.

Em sua 16ª edição, o festival terá novamente a provas dos três tambores, brinquedos, atrações e a tradicional praça de alimentação, recheada de opções para todos os gostos.

Os ingressos para o Rodeio Itu Festival 2024 já estão disponíveis. Prepare-se para viver momentos únicos em um dos eventos mais emblemáticos do calendário cultural de São Paulo.

Programação

06.09 – Jorge & Mateus e Dennis (Sexta, véspera de feriado nacional)

07.09 – Ana Castela, Munhoz & Mariano e Bruninho & Davi (Sábado, feriado nacional)

13.09 – Zé Neto & Cristiano e Luan Santana (Sexta)

14.09 – Victor & Leo e Luísa Sonza (Sábado)

Serviço:

www.rodeioitu.com.br