ITESCS Connection 2024 reúne líderes do ecossistema de inovação no ABC Paulista

No último sábado (21/9), aconteceu, no Parque Tecnológico de São Caetano do Sul, a 3ª Edição do ITESCS Connection. O evento realizado pelo ITESCS, com organização de Feliciana Nogueira (coordenadora do Instituto), reuniu importantes figuras do ecossistema de inovação, incluindo empresas, startups, investidores, aceleradoras, universidades e representantes do poder público, com o objetivo de promover a troca de ideias e gerar oportunidades de negócios. Passaram pelo evento mais de 120 participantes, entre empresários, investidores, representantes do poder público e de startups e estudantes.

O ITESCS Connection teve o apoio das empresas Tegma Gestão Logística, TegUp Ventures, Sicredi e BD Comunicação, além de parceiros institucionais como Sebrae for Startups, ABC Valley e CIOIT7C.

Durante a programação, palestras inspiradoras e apresentações de pitch foram realizadas, proporcionando aos participantes um ambiente ideal para o desenvolvimento de novas parcerias e soluções inovadoras.

A curadoria dos palestrantes e painelistas foi composta por CIOs de grandes empresas, investidores, aceleradoras e venture capital, promovendo discussões sobre os rumos da inovação em empresas públicas e privadas. Entre as palestras de destaque, o consultor empresarial Marcus Maida abordou as estratégias para os novos tempos, trazendo insights valiosos para o cenário atual. Outra palestra que chamou a atenção foi a de Alexandre Uehara (investidor de startups, conselheiro de inovação corporativa, e analista Shark Tank Brasil), que discutiu o poder da colaboração em ecossistemas de inovação, reforçando a importância de conexões estratégicas para o sucesso empresarial.

Os painéis também marcaram o evento, com destaque para “Conectando Inovação”, moderado por Renato Enachev (Diretor comercial da People Pró e founder do CIOIT7C), com a participação de Daniel Zulatto (executivo sênior de TI), Marcelo Salles (executivo em gestão estratégica e econômica de negócios) e Juliano Kawamoto (executivo sênior), CIOs de grandes empresas que compartilharam suas visões sobre como integrar inovação ao dia a dia das corporações. Outro painel de grande interesse foi “Como startups podem encontrar seu match com grandes empresas?”, com José Carlos Filho (gerente de inovação na Tegma), da Tegma; Hugo Zambotti (gerente de inovação digital na Wheaton / head de tecnologia na Noar); Caio Santos (community manager na Oxigênio Aceleradora e mentor de startups); e Fábio Costa (facilitador do Programa TIC ABC Sebrae ABC Paulista), que ofereceram orientações práticas para startups que buscam parcerias estratégicas.

No campo da diversidade, o painel “Liderança feminina em foco: Superando barreiras e redefinindo o futuro da inovação e tecnologia” foi um sucesso, destacando como a diversidade pode potencializar a inovação. Neiva Lacerda (especialista em governança e áreas técnicas de TI) trouxe a poderosa reflexão de que “o óbvio precisa ser dito”, reforçando a importância de discutir os desafios da liderança feminina. O painel também contou com a participação de Morganna Titto (consultora de inovação e ecossistema de startups) e Paula Acirón (diretora executiva na ABRAP e diretora de privacidade na ACERTI Consultoria), abordando como as mulheres líderes estão transformando o cenário da tecnologia.

Outro momento importante do evento foi o pitch reverso de Bruno Bicca (gerente de inovação da Leonora Ventures), que trouxe insights valiosos sobre a tese de investimentos da Leonora Venture Builder. Ricardo Magnani (diretor técnico do Parque Tecnológico de Santo André), por sua vez, apresentou a palestra “Como mitigar o risco da inovação utilizando o fomento e apoio do ecossistema de inovação”, destacando estratégias para reduzir riscos ao inovar.

As startups que participaram do evento foram cuidadosamente selecionadas por Luísa Caldas (Presidente do ITESCS), Luciano Calchi (Vice-Presidente do ITESCS) e Fernando Moraes (Conselheiro Consultivo do ITESCS), que analisaram as inscrições e escolheram aquelas que tiveram a oportunidade de fazer seus pitches e expor seus negócios durante o evento, gerando visibilidade e conectando-se com investidores e grandes empresas.

O ponto alto do ITESCS Connection 2024 foi o emocionante depoimento de José Carlos Filho (Tegma), e Nuncio Perrella (diretor de tecnologia da IOTTEC) que compartilharam sua trajetória desde o 1º ITESCS Connection em 2022, quando se conheceram, até a consolidação de uma grande parceria entre empresa e startup. A presidente do ITESCS, Luiza Caldas, reforça a importância da apresentação do case para a comunidade: “Cases de sucesso demonstram como se pode atingir grandes resultados com a implementação de uma estratégia, produto ou serviço. Isso oferece credibilidade ao que está sendo discutido e ajuda a inspirar e motivar outras startups. Além disso, fornecem insights valiosos, mostrando desafios enfrentados e soluções encontradas, o que pode ajudar outros participantes a replicarem ou adaptarem essas práticas em suas próprias realidades”.

“O evento, mais uma vez, se consolidou como referência para o fortalecimento das conexões entre os diversos atores do ecossistema de inovação da região. A expectativa já está alta para a 4ª Edição do ITESCS Connection, em 2025”, comemora Feliciana Nogueira, Coordenadora do ITESCS.

Marcelo Alcântara