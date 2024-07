Itaú Unibanco abre inscrições para a 6ª Edição do Edital Itaú Esporte

O Itaú Unibanco anuncia a abertura das inscrições para o Edital Itaú Esporte 2024, que visa apoiar projetos aprovados pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte nas modalidades de desporto educacional e de participação. Com inscrições abertas até 18 de agosto, a iniciativa está em sua 6ª edição e destinará cerca de R$ 9 milhões para projetos esportivos que promovam educação integral e impacto social.

Não há um número pré-definido de projetos a serem selecionados, e as propostas podem apresentar orçamentos variados. A quantia de apoio será decidida com base na avaliação dos projetos e na disponibilidade de recursos incentivados. Podem se inscrever Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos, de direito privado e devidamente regularizadas, com pelo menos dois anos de existência comprovada.

O edital prioriza iniciativas que promovam inclusão e desenvolvimento pessoal e comunitário, com um foco especial nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, embora propostas de todo o país sejam bem-vindas. Os projetos selecionados devem se enquadrar em uma das seguintes categorias de apoio:

Educação Integral: projetos que utilizem o esporte como ferramenta educacional, focando em crianças e adolescentes de escolas públicas;

projetos que utilizem o esporte como ferramenta educacional, focando em crianças e adolescentes de escolas públicas; Formação e Capacitação: projetos que visem a qualificação de equipes envolvidas em iniciativas socio esportivas;

projetos que visem a qualificação de equipes envolvidas em iniciativas socio esportivas; Diversidade: projetos que promovam equidade, empoderamento, prevenção e/ou enfrentamento de todas as formas de discriminação por meio da prática esportiva, especialmente para populações em situação de vulnerabilidade.

Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco, destaca o compromisso do Itaú com a valorização das práticas esportivas: “Para nós, o esporte é um poderoso agente de inclusão social e desenvolvimento individual, sendo um parceiro na educação. O Edital Itaú Esporte reforça nosso compromisso com a democratização e a transparência na seleção de projetos esportivos, utilizando o esporte como ferramenta de educação integral e exercício da cidadania”, finaliza a executiva.

Além do edital, o Itaú Unibanco, consciente dos desafios que organizações sociais enfrentam para estruturar e acessar recursos incentivados pela Lei do Esporte, lançou o projeto Capacitação e Transformação no final do ano passado. Em parceria com a Nexos, o Instituto Futebol de Rua e a Rede Igapó, o projeto visa formar redes de projetos esportivos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, oferecendo estudos sobre a Lei de Incentivo ao Esporte e mentorias para captação de recursos e estruturação de projetos.

As inscrições para o Edital Itaú Esporte são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 18 de agosto, exclusivamente pelo link: https://www.itausocial.org.br/editais/edital-itau-esporte-2024/. Para mais informações sobre o projeto Capacitação e Transformação, acesse: https://futebolderua.org/ct/.