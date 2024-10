Itaú Cultural recebe peça inspirada em música de Jorge Ben Jor

O Itaú Cultural recebe de 17 de outubro a 3 de novembro (sempre de quinta-feira a domingo) a temporada de estreia do espetáculo Magnólia. O swing, a poesia e a vivência negra presentes nas canções do disco A Tábua de Esmeralda, lançado há 50 anos por Jorge Ben Jor, serviram de inspiração para o solo. O texto é de Lucas Moura, que também assina a dramaturgia ao lado da atriz e bailarina Marina Esteves, que dirige e atua na peça.

A montagem é fruto da pesquisa de Marina sobre as recepções e as representações de gênero e raça na cena contemporânea, interseccionadas com a narratividade e os desdobramentos do teatro épico.

Magnólia se apropria da canção homônima de Jorge Ben Jor para criar livremente uma fábula sobre uma deusa astronauta que vive no cosmos e recebe um chamado de São Jorge. Ele a convida a descer para a Terra e experimentar o que é ser humano. Ela cai na Terra como uma semente, brota como uma flor e vira uma mulher negra. Então, começa a experimentar o que é essa vivência, com todos os prazeres e dissabores da sua existência.

Sobre esse processo de construção da dramaturgia, Marina comenta: “É um olhar principalmente feminino sobre a obra de Jorge Ben Jor, em um recorte muito específico, que perpassa pela Tábua de Esmeralda enquanto roteiro dramatúrgico”. Sobre a pesquisa, ela conta: “Enxergamos em Magnólia várias possibilidades de criar uma dramaturgia a partir das imagens presentes na música. Pesquisamos vários aspectos marcantes na obra do artista, como a questão do futebol e a relação com as mulheres e com a negritude”.

A direção musical é assinada por Esteves e Dani Nega, que também é responsável pelos beats que levam à cena a dimensão do rap e da palavra rimada presentes na obra de Jorge Ben Jor, pela produção musical e trilha original. No palco, a performer é acompanhada pela DJ K-Mina (pick-ups e coro) e pelos instrumentistas Gisah Silva (percussão e bateria), Larissa Oliveira (trompete e coro) e Melvin Santhana (guitarra, violão e voz).

A encenação tem como referência a performatividade e a estética afrominimalista, campo de pesquisa de Marina Esteves. Nesse sentido, a montagem aposta no conceito teatral de espaço vazio, focando no corpo, na palavra e na música. A artista ainda dialoga em cena com o videografismo construído por Gabriela Miranda e Matheus Brant, no cenário de Léo Akio.

“Priorizamos mesmo a palavra, o spoken word. O próprio Jorge Ben, em uma entrevista, disse que gosta de falar quando tem que cantar e cantar ao invés de falar. A palavra, a música e o vídeo são nossos principais recursos estéticos. O corpo também. A dança é um veículo importante na condução da narrativa”, explica Esteves.

Por sua vez, os figurinos, assinados por Ayomi Domenica, transitam entre duas realidades. “A trama de Magnólia se passa no sonho de uma mulher negra. Por isso, as vestimentas exploram esse universo onírico, principalmente quando representamos essa deusa astronauta. Quando ela desce para a Terra, apostamos em uma estética mais urbana mesmo”, revela a idealizadora.

Sinopse

SERVIÇO

Espetáculo Magnólia – temporada de estreia

De 17 de outubro a 3 de novembro (quinta-feira a sábado, às 20h, e domingo, às 19h)

Na Sala Itaú Cultural (Piso Térreo)

Capacidade: 224 lugares

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 90 minutos

Entrada gratuita. Reservas de ingressos na quarta-feira da semana anterior à apresentação, a partir das 12h, na plataforma INTI – acesso pelo site do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br.