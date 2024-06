Itaú Cultural realiza visitas educativas na exposição Claudia Andujar – cosmovisão

Nos dias 11 e 25 de junho, às 15h, no Papo com o Educativo, a equipe de mediação do Itaú Cultural propõe um bate-papo no espaço expositivo da mostra Claudia Andujar – cosmovisão. Nos dias 13, às 10h, e 20, às 19h, acontece uma nova edição on-line do Encontro de Professores. Voltado principalmente para educadores que queiram abordar as temáticas apresentadas em sala de aula, o encontro é igualmente aberto para o público em geral e, da mesma forma, se relaciona com a mostra em cartaz nos pisos -1 e -2. Ambos versam sobre a fotografia como ferramenta de memória e a relação da fotógrafa com a luta pela vida dos povos indígenas Yanomamis.

A exposição, com curadoria de Eder Chiodetto, reúne experimentações, investigações artísticas e releituras de séries. Nesse encontro o público é convidado a fazer uma imersão na maneira singular com que a fotógrafa vê o mundo, na cosmologia Yanomami e os mistérios do inconsciente.

SERVIÇO:

Papo com o educativo, na exposição Cláudia Andujar – cosmovisão

Dias 11 e 25 de junho (terça-feira), às 15h

Entrada gratuita

Inscrições: realizadas no balcão do IC, por ordem de chegada, no dia da atividade.

Classificação indicativa: livre

Encontro de professores: Reflexões sobre a Imagem e o corpo Indígena

Dias 13 e 20 de junho (quinta-feira), respectivamente às 10h e 19h

Inscrições: https://www.itaucultural.org.br/

Online, ao vivo, pelo Zoom

Classificação indicativa: livre