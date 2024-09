Itaú Cultural Play recebe curadoria de filmes da 18ª Mostra CineBH

A partir de 25 de setembro, a Itaú Cultural Play, plataforma gratuita de streaming de cinema brasileiro, recebe uma curadoria de curtas-metragens da 18ª Mostra CineBH, maior festival de cinema da capital mineira. Os sete filmes, que integram a mostra de Curtas-Metragens, entram no catálogo um dia após a abertura do evento, que é realizado de 24 a 29 deste mês, e permanecem até 9 de outubro.

Com o título de O que pode um curta-metragem hoje?, o recorte foi definido por Marcelo Miranda e Rubens Fabricio Anzolin, curadores de filmes brasileiros e de curtas-metragens da 18ª Mostra CineBH, respectivamente. A seleção traz produções que condensam algumas das fortes tendências do formato no Brasil contemporâneo, com cinco filmes documentais, porém desenhados segundo princípios imaginativos da ficção, e duas ficções.

Do conjunto de documentários, A Última Valsa (2024) resgata a vida do pensador e crítico de cinema brasileiro Jean-Claude Bernardet, que assina a direção com Fábio Rogério. O filme experimental utiliza imagens de outros filmes dos quais Bernardet participou, em preto e branco. Junho de 2002 (2024), de Tainá Lima, também apresenta traços biográficos, uma vez que revela a vida da autora a partir de fotos, vídeos e experimentações.

Roberto Baggio (2023), de Henrique Cartaxo, por sua vez, parte da figura do craque italiano para relembrar a vitória do Brasil na Copa de 1994, evocando uma antologia dos anos 90, sua cultura e política, no contexto do fim da Guerra Fria. Ri, Bola (2024) se equilibra entre o registro documental e a ficção. O filme dirigido por Diego Bauer conta a história de um homem chamado César que, durante a pandemia de Covid-19, tenta fazer seu amigo, Bola, voltar a sorrir.

Em Mar-pedra-rio (2023), último da lista de documentários, a cineasta Mariah Benaglia resgata os caminhos geográficos e emocionais que uma família, a Pedroza/Ribeiro, traçou de 1927 até os dias de hoje.

Os últimos dois curtas-metragens da curadoria, ambos são ficções, tem protagonistas jovens, em idade de amadurecimento, que começam a enfrentar situações decisivas em suas vidas. Soneca e Jupa (2024), de Rodrigo R. Meireles, acompanha dois amigos de infância que decidem fazer uma viagem de kombi. Por fim, Habitar (2023), dirigido por Antonio Fargoni, mergulha no cotidiano de uma família rural, entrelaçando os universos dos dinossauros e dos antepassados indígenas da região onde vivem, para mostrar o quanto tudo é passageiro.

O acesso à IC Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.

Sobre a Mostra CineBH

Tradicional evento da capital mineira, espaço de formação, reflexão, exibição e difusão do cinema brasileiro em intercâmbio com outros países, apresentando perspectivas e possibilidades do cinema do presente e do futuro. Desde 2007, percorre caminhos diversos, ocupando espaços e equipamentos culturais de forma inovadora e com vanguarda, abrigando uma programação intensa, abrangente e gratuita para todas as idades e públicos.

Sinopses – 18ª Mostra CineBH – O que pode um curta-metragem hoje?

A Última Valsa

De Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet (6 min, 2024)

Classificação indicativa: A16 – angústia

Sinopse: Um filme em preto e branco.

Habitar

De Antonio Fargoni (15 min, 2023)

Classificação indicativa: AL – livre

Sinopse: Dinossauros pré-históricos e nossos antepassados indígenas. A partir do cotidiano de uma família rural, nota-se o quanto tudo é passageiro.

Junho de 2002

De Tainá Lima (10 min, 2024)

Classificação indicativa: A10 – insinuação sexual

Sinopse:Através de fotos, vídeos e experimentações, a autora faz uma reflexão de sua vida pessoal, sua relação com o cinema e todas as coisas que a cercam.

Mar-pedra-rio

De Mariah Benaglia (7 min, 2023)

Classificação indicativa: A14 – nudez

Sinopse: Uma exploração geográfica e sentimental dos percursos que a família Pedroza/Ribeiro traçou, de 1927 até hoje.

Ri, Bola

De Diego Bauer (11 min, 2024)

Classificação indicativa: A12 – drogas lícitas

Sinopse: Bola sempre foi reconhecido por sua risada peculiar e seu amigo, César, postava nas redes sociais a risada do amigo. Quando um trauma causado pela pandemia faz Bola perder sua risada, cabe a César fazê-lo rir novamente.

Roberto Baggio

De Henrique Cartaxo (7 min, 2023)

Classificação indicativa: AL – livre

Sinopse: A lembrança da vitória do Brasil na Copa de 1994 dispara uma antologia dos anos 1990, sua cultura e política, no contexto do fim da Guerra Fria. Nela, se recapturam imagens veiculadas na televisão no período e que se tornaram parte da memória coletiva de toda uma geração.

Soneca e Jupa

De Rodrigo R. Meireles (18 min, 2024)

Classificação indicativa: A12 – linguagem imprópria

Sinopse: Jupa está passando por uma fase difícil quando é convidado por seu amigo de infância a fazer uma viagem de despedida da Kombi.

SERVIÇO

18ª Mostra CineBH – O que pode um curta-metragem hoje?

Entre 25 de setembro e 9 de outubro na IC Play

www.itauculturalplay.com.br