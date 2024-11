Itaú Cultural Play disponibiliza filmes do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

A partir de 9 de novembro, a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming voltada para o cinema brasileiro, recebe uma programação do 34º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, realizado presencialmente em Fortaleza de 9 a 15 deste mês. Entre animações, documentários e ficções, que tratam de temas como a diversidade sexual, os problemas no meio ambiente e a preservação da memória e das tradições locais, ela reúne nove curtas-metragens e um longa-metragem da mais recente e efervescente safra do cinema cearense.

Os filmes permanecem no catálogo até 22 de novembro. O acesso à Itaú Cultural Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.

O documentário Filhos do vento (2023) é o longa-metragem. Nele, a dupla de diretores Euziane Bastos e Rogério Bié registra a resistência da comunidade quilombola do Cumbe, em Aracati, município do interior do Ceará. Quando um parque eólico foi inaugurado na região, em 2008, os moradores precisaram lutar pela manutenção de sua cultura e de seus meios de vida, ameaçados pelo empreendimento.

Na lista de curtas-metragens, o drama de ficção O verbo (2024), de Juliana Craveiro e Lucas Souto, conta a história de Carla, uma jovem estudante de física. Diante dos abusos da mãe, que a obriga a participar de sua congregação religiosa, a menina começa a ter devaneios sobre ciência e religião, até que uma mulher misteriosa a faz conhecer toda a verdade por trás de seus pensamentos.

Também um drama, Raposa (2024), dos cineastas Margot Leitão e João Fontenele, é ambientado no interior do Ceará, onde mora em uma pequena casa a personagem-título, Raposa. O jeito peculiar da mulher chama a atenção de Lelé, diarista que trabalha ao lado, mas a relação dos dois se transforma quando da casa de Raposa começa a sair sons estranhos. O filme participou do 18º For Rainbow, sendo agraciado com o Prêmio de Melhor Atriz e com Menção Honrosa.

Neblina (2023), de Milene Coroado, também tem dois personagens centrais, mas, nesse caso, seus nomes não são relevados. Em um dia de verão, um carro chega em um aterro descampado. Enquanto uma das ocupantes desaparece misteriosamente, a outra se refresca em um lago, perto de uma povoação em festa.

Em Kila & Mauna (2023), da diretora Ella Monstra, duas amigas partem em uma jornada em busca de Triz, outra amiga, que desapareceu. O curta-metragem foi vencedor do Troféu Elke Maravilha de Melhor Filme Cearense no 18º For Rainbow, teve estreia nacional com exibição e debate na 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes e foi finalista de Melhor Direção de Fotografia no Prêmio da Associação Brasileira de Cinematografia (ABC) deste ano.

Crayon (2022), de Juno e Becca Lutz, apresenta Mel, uma artista trans que usa seus desenhos como refúgio. Problemas surgem quando seu autorretrato, Crayon, ganha vida e passa a persegui-la. Ainda entre os curtas-metragens, Ponte metálica (2024) aborda o encontro entre dois homens, Tiago e Silva, durante uma tarde na praia em Poço da Draga, em Fortaleza. A direção é da dupla de cineastas Felipe Bruno e Wes Maria.

No documentário Topera (2024), Rodrigo Gadelha Costa apresenta ao espectador o cotidiano do coveiro Adriano Topera, que trabalha em um cemitério antigo, cuidando da terra e da saudade dos outros. Encerram a programação presente na IC Play duas animações: Juzé (2023) e Almadia (2024). No primeiro, que é encabeçado por Raquel Garcia, o menino Juzé cresce carregando a lembrança de quando teve um encontro mágico com uma baleia no mar. Almadia, de Mariana Medina, também explora histórias vividas no mar. O filme entrelaça a jornada de um jangadeiro e de sua família, que vive em terra firme, e seus sentimentos e desafios pessoais.

Sobre o 34º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

Com acesso gratuito a toda a programação, o Cine Ceará acontecerá de 9 a 15 de novembro de 2024, com mostras competitivas, exibições especiais, mostras sociais, debates, homenagens, cursos, entre outras atividades. Para as exibições, o festival estará no Cineteatro São Luiz, equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult/CE), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). O 34º Cine Ceará é uma realização do Ministério da Cultura, através da Secretaria do Audiovisual, da Associação Cultural Cine Ceará e da Bucanero Filmes. Tem o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult Ceará), apoio da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), e da Universidade Federal do Ceará, através da Casa Amarela Eusélio Oliveira. Parceria: Canal Brasil. Conta ainda com o patrocínio da Ambev, da Freitas, do Itaú, da Nacional Gás e Esmaltec através da Lei Rouanet.

SERVIÇO

Programação do 34º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

De 9 a 22 de novembro na Itaú Cultural Play

www.itauculturalplay.com.br